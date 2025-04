Carrara, allarme piccioni. Un condominio “prigioniero” dei volatili in centro Palazzo di piazza Matteotti preso di mira da stormi di uccelli. Pericolo per igiene e salute: escrementi in case, finestre e sui panni stesi. Una donna che fa la spesa regolarmente ciba gli animali che si sono stabiliti da tempo nei tetti e negli infissi