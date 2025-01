Carenza sangue. L’appello di Asl: "Venite a donare"

Come ogni anno a gennaio, al termine del periodo delle vacanze natalizie, si registra nelle strutture ospedaliere un grave calo della disponibilità di sangue e suoi componenti. L’Asl, tramite la direttrice facente funzioni dell’area aziendale della Medicina trasfusionale Rosaria Bonini lancia un accorato appello a tutti i donatori di sangue e a chi vorrebbe diventarlo a recarsi quanto prima nei Centri trasfusionali per rinforzare la scorte: "Donare il sangue - spiega la dottoressa Bonini - è sicuro e non presenta alcuna controindicazione. Il mio invito ai cittadini, insieme a quello di tutti i colleghi dei Centri trasfusionali, è appunto a recarsi a donare perché il bisogno di sangue nei nostri ospedali non conosce pause". Sul sito www.uslnordovest.toscana.it nella sezione “Come fare per” sono riportate le risposte alle domande più frequenti e il centro più vicino.