Carabinieri, maxi restyling per la caserma

Arriva oltre mezzo milione di euro dalla Regione destinato al Comune di Bagnone per interventi di adeguamento dell’edificio di proprietà municipale sede della caserma dei carabinieri. C’è il via libera della giunta del presidente Eugenio Giani che così somma su due annualità le risorse a quelle quasi identiche arrivate sempre a Bagnone e ancora per i lavori alla caserma da fondi ministeriali grazie a un precedente bando del 2016, che aveva inserito la richiesta del Comune fra quelle ammissibile. Le somme furono di 580.320. Saranno la base per realizzare un intervento che in tutto arriva a quasi 1,5 milioni di euro. A marzo, infatti, l’amministrazione comunale di Bagnone aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento del costo di 1 milione e 451mila euro circa, finanziato quindi con le risorse ministeriali, quelle della Regione e per i restanti 351mila euro con risorse dirette del bilancio municipale. Ad aprile il progetto, con i relativi allegati, è stato trasmesso alla giunta regionale e da Firenze hanno quindi preparato un accordo con il Comune sulla base del quale appunto destinare 520mila euro a Bagnone: 260mila euro per il 2024 e altri 260mila per il 2025. Sul progetto c’è già anche l’autorizzazione della Soprintendenza, del 2021, in base al progetto che aveva partecipato all’allora bando per i fondi ministeriali. Previsto adeguamento sismico e completamento della caserma.