Capodanno estivo Al bagno Doride la pop star Elisa G

I fuochi d’artificio e la voce della pop star Eliza G, protagonisti la notte del 14 agosto sulla terrazza del Doride beach. Per il Capodanno estivo la cantante dalle 21,30 si esibirà nello stabilimento balneare di Marina di Carrara nell’unica tappa toscana del suo tour che da ottobre la vedrà sui palcoscenici internazionali. Eliza G è l’unica italiana nominata come una delle dieci voci più emozionanti dal programma ‘The voice’. Un evento realizzato in collaborazione con ‘Red Bull e ‘Bulldog Gin’. Ad accompagnare il live la cena di gala studiata dallo chef Antonio Morelli. E dopo lo spettacolo pirotecnico spazio alle danze con gli artisti del ‘Sunset aperitif’ dj Saintpaul, Luca Pedonese e ‘Max the voice.