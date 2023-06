Capitaneria, cambio al vertice Mazzarese la nuova comandante

Cambio della guardia alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara, da ieri il nuovo comandante di fregata è Monica Selene Mazzarese, che va a sostituire il comandante Antonio Masiello dopo due anni di attività a Marina. È la prima volta che la Capitaneria di Marina ha un comandante donna, anche se le quote rosa non mancavano con altre dieci ufficiali su 54 militari. La cerimonia ufficiale del passaggio di consegne si è svolta in alta uniforme in Capitaneria di porto, dove i due comandanti si sono scambiati i reciproci auguri di buon lavoro. Mazzarese resterà in carica a Marina di Carrara per i prossimi due anni.

La comandante Mazzarese ha conseguito un Master di specializzazione in “Valutazione, Strategie e Strumenti per la gestione integrata delle Aree Costiere” alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e un Master di secondo livello in “Studi Strategici e Sicurezza internazionale” al’Università Ca’ Foscari di Venezia. Inoltre, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza all’Università di Palermo, abilitandosi poi all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. Prima di assumere il comando della locale Capitaneria ha lavorato all’ufficio legislativo del Ministero infrastrutture e trasporti, e aveva diretto le operazioni di recupero del relitto della Concordia quando era al comando dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano.

"Sono stati due anni intensi di lavoro – ha commentato il comandante Masiello che lascia l’attuale incarico nella provincia apuana e si trasferisce a Roma per assumere il nuovo incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –. Conosco Monica Mazzarese da vent’anni: sono sicuro che saprà ricoprire l’incarico al meglio".