Caos bus "Ora basta". Lorenzetti richiama At: "Subito un tavolo per trovare soluzioni"

Corse saltate, soprattutto per la montagna, malori sui bus per il caldo e la mancanza di condizionatori, autisti che sempre più spesso lasciano il lavoro. Segnalazioni e proteste arrivano dai cittadini, dai sindacati e dagli stessi amministratori locali. Il numero verde regionale è ’invaso’ dai reclami degli utenti apuani. Visto il quadro della situazione e i disservizi nel trasporto pubblico, il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha inviato una lettera ad Autolinee Toscane, all’assessore regionale alla mobilità, Stefano Baccelli, alla Direzione regionale politiche mobilità infrastrutture della Regione e, per conoscenza, ai sindaci della nostra provincia e all’Upi Toscana, convocando un incontro urgente, messo in calendario per martedì 13 agosto alle ore 15. L’obiettivo è trovare una soluzione.

"Dall’entrata in vigore dell’orario estivo – scrive il presidente Lorenzetti – abbiamo dovuto rilevare un notevole aumento di corse non effettuate, con oltre 60 segnalazioni di disservizio e con delegazioni di cittadini, da me ricevute, che hanno chiesto di poter esporre personalmente la condizione di grande disagio che, a quanto ci consta, non ha eguali in nessun’altra provincia toscana. Questa situazione, che sta creando un grave e inaccettabile disservizio all’utenza, non può essere compensata solo con le sanzioni contrattualmente applicate dalla Regione. Quest’estate, inoltre, è stato registrato inoltre il frequente mancato funzionamento dell’aria condizionata sui mezzi circolanti, con notevole disagio per gli operatori e per l’utenza".

La lettera del presidente della Provincia prosegue con la richiesta ad Autolinee Toscane "di comunicare tempestivamente all’amministrazione provinciale le azioni che l’azienda intende adottare al fine di far cessare tali disservizi, indicando i tempi previsti di realizzazione. "Si fa presente – conclude – che il perdurare, in misura inaccettabile, della mancata effettuazione delle corse, costringerà questa amministrazione a procedere con una denuncia per interruzione di pubblico servizio".