Cantieri navali Tisg verso il futuro. Acciaieria ’in house’ per gli interni. Super yacht sempre più esclusivi

Taglio del nastro per la ‘Bu acciai interior’ dei cantieri navali Tisg. Il nuovo laboratorio è stata inaugurata lunedì pomeriggio dalla neopresidente del gruppo Simona Del Re e dal direttore di produzione Marco Figara. Un ulteriore passo in avanti verso quell’internalizzazione su cui il gruppo guidato da Giovanni Costantino punta molto, e che fino ad oggi si occupava solo della parte strutturale delle imbarcazioni. La nuova linea di lavorazione si occuperà di produrre tutti gli interni in acciaio dei super yacht di Tisg.

Parliamo di dettagli degli interior designer come maniglie, rubinetteria, corrimano, e altri complementi in acciaio. L’acciaieria rifornirà sia la linea del reffit sia quella delle nuove costruzioni. Circa duecento le persone che hanno partecipato all’aperitivo inaugurale del nuovo capannone, tra dipendenti e ospiti, che hanno potuto brindare a pochi passi dalla banchina Chiesa. Per questa nuova produzione sono già state fatte alcune nuove assunzioni, ma non sono esclusi altri ingaggi in caso di aumento di commesse.

"Il progetto della nuova acciaieria di interior è una conferma della strada che la nostra azienda ha intrapreso anni fa – ha detto Simona Del Re –, e che continua ad intraprendere. Una strada fatta di investimenti in qualità ed eccellenza, e questa è un’ulteriore conferma. La nostra società sta crescendo molto anche a beneficio del territorio, sta cambiando molto e sta continuando a investire. Soprattutto sta ottenendo dai mercati internazionali quella riconoscenza che merita, e il posizionamento a livello altissimo della gamma". "Il mercato ce lo sta riconoscendo e i mercati finanziari ci stanno dando fiducia – ha proseguito la presidente –. Come molti di voi sapranno la rivista internazionale ‘Boat International’, ogni anno stilla una classifica dei cantieri produttori di yacht sopra i cinquanta metri e nell’ultima classifica siamo risultati i primi in Italia e i terzi nel mondo, subito dopo due grandi cantieri blasonati del nord Europa. Questo deve essere un nuovo punto di partenza e un motivo di grande orgoglio. Abbiamo investito molto anche in sostenibilità, un grande lavoro di team dei colleghi di tutti i reparti. Questo nuovo progetto ci consentirà di essere indipendenti da alcuni fornitori e quindi di riuscire a controllare meglio i tempi di consegna e i costi".

Soddisfatto del risultato anche Marco Figara. "Oggi è una giornata importante perché è una giornata di insegnamenti – ha detto il direttore di produzione –. Il primo viene direttamente dall’azienda, che ancora una volta ha dimostrato di saper decifrare il futuro e cogliere le opportunità. Il secondo arriva dal gruppo di lavoro che ha saputo creare tutto questo dimostrando di ottenere risultati con una squadra speciale, facendo il proprio dovere con coerenza e determinazione. Il gruppo dell’acciaieria lo dimostra quotidianamente. Noi abbiamo messo le idee e l’innovazione – ha concluso Figara – , ma il miglioramento è arrivato direttamente dal gruppo di lavoro della Bu acciai".

Alessandra Poggi