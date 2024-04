Cantiere aperto al ‘Nello Conti’. Materiale in volo fino al rifugio

La raccolta fondi è ancora in corso ma i lavori di sistemazione del tetto al rifugio Nello conti da parte del Cai di Massa sono già partiti anche perché il meteo inizia a essere favorevole. In queste ore i volontari dell’associazione del Club Alpino hanno iniziato a trasportare il materiale ai Campaniletti, a oltre 1.400 metri di altezza lungo la via Vandelli, dove si trova il rifugio, e per farlo hanno dovuto utilizzare un elicottero: unico modo per poter trasportare una gran quantità di materiale pesante e ingombrante senza doverlo portare a spalla lungo il tracciato della Vandelli. "Si parte con i lavori di ristrutturazione del tetto del nostro (di tutti gli escursionisti) rifugio Nello Conti in Tambura – scrive il rinnovato presidente del Cai di Massa, Paolo Marcello Simi -. Grazie a tutti quelli che stanno contribuendo alla riuscita del crowfunding con le loro offerte e grazie a tutti i soci che stanno contribuendo con il loro aiuto fisico al supporto per il rifacimento del tetto".

La campagna si chiama ‘Un tetto per il Nello Conti’ ed è attiva tramite il portale della Rete del Dono all’indirizzo https://www.retedeldono.it/progetto/un-tetto-il-nello-conti: al momento ha superato il centinaio di donatori per un totale raccolto di oltre 4.700 euro e fra i sottoscrittori ha avuto anche il sostegno del già ministro Valdo Spini. E’ andata bene anche la lotteria organizzata dal pasrty chef Giuliano Casotti assieme a Tonlorenzi Caffè e Pasticceria di Ripa che aveva messo in palio un uovo di Pasqua decorato a mano del peso di 3 chili: la raccolta ha permesso di donare 450 euro alla causa del Nello Conti. La campagna di crowfunding mette a disposizione anche dei premi per chi parteciperà, in segno di riconoscenza per il contributo dato e per il supporto: portachiavi e segnalibri realizzati dai volontari CAI usando funi da salita usate e materiale di recupero; libri di storie di uomini, di donne, di viaggi, di montagne; magliette tecniche Montura brandizzate con le immagini delle varie edizioni di Musica sulle Apuane; voucher per cena, pernotto e colazione al rifugio Nello Conti. La campagna sarà attiva da oggi e fino al 24 giugno. I punti di ritiro dei premi sono bar Equador a Massa, libreria Ali di Carta in piazza Aranci e la sede del Cai di Massa in orario di apertura.