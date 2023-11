Canevara abbandonata al degrado: "Lavori fatti male e poi sospesi"

"Triste degrado e alto rischio per l’incolumità degli abitanti di Canevara". La denuncia è firmata da tutti i consiglieri di Pd e ’Massa è un’altra cosa’ e nel mirino in particolare ci finiscono quei lavori che avrebbero dovuto riqualificare e abbattere le barriere architettoniche di via della Chiesa per circa 42mila euro. "Stanno deturpando il paese, rendendo le scalinate una vera e propria pericolosa barriera architettonica – affermano i consiglieri –. Un intervento che doveva salvaguardare la pubblica incolumità e rendere il percorso percorribile dai disabili da barelle e da piccoli mezzi con la realizzazione di una rampa di accesso sul lato esterno della scalinata che porta nel centro del paese mediante un getto in calcestruzzo armato e di una pavimentazione con betonelle autobloccanti tutta la superficie solo cementata di ingresso al paese con inizio alla radice del ponte fino ad arrivare sulla base della scalinata oltre a nuove griglie di raccolta acqua al fine di spezzare il naturale fluire dell’acqua piovana". Lavori affidati a dicembre del 2021 e che dovevano terminare entro 90 giorni. A giugno del 2022 la sospensione dei lavori per la ricollocazione dei sottoservizi.

"Allo stato attuale i lavori sono ancora sospesi, e non vi è traccia di novità all’orizzonte", concludono i consiglieri. Ivo Zaccagna presenterà una urgente interpellanza al sindaco affinché "faccia chiarezza, per rispondere al bisogno degli abitanti di Canevara di riavere un paese dignitoso, accessibile e sicuro e sulla dotazione di un corrimano e informazioni ufficiali sulla data di consegna lavori".