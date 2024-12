Candia in lutto. Si è spento. Giovanni Cima

Lutto nel mondo dell’agricoltura. Coldiretti e Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc piangono la scomparsa di Giovanni Cima (nella foto), agricoltore eroico, storico imprenditore vitivinicolo e titolare dell’omonima azienda sulle colline del Candia scomparso all’età di 80 anni. Pioniere del moderno “wine & food”, ha dato una impronta moderna al mondo vitivinicolo locale legandolo a quello della ristorazione.

E’ stato tra i fondatori del Consorzio di Tutela del Candia Doc che oggi è una realtà importante e consolidata nel panorama enologico regionale: "Giovanni ha inaugurato una nuova stagione del vino per il nostro territorio. E’ stato un innovatore: tra i primi, se non il primo, a valorizzare i vitigni autoctoni creando vini sempre più raffinati e al passo con i gusti dei consumatori. – lo ricorda Coldiretti Massa Carrara – Una persona per bene, seria e intraprendente, nonostante l’avanzare dell’età, che mancherà a tutti. La sua scomparsa ci addolora e di rattrista. Le più sincere condoglianze ai figli, ai nipoti e a tutta la famiglia Cima".

"La figura di Giovanni è stata determinante per la nascita del Consorzio di Tutela e per noi produttori. Ha ispirato molti di noi. E’ riuscito a tradurre l’identità del nostro territorio e la sua storia nei suoi vini; tutti noi oggi siamo figli di questo retaggio e della sua visione. All’amico Aurelio, che del Consorzio è stato Presidente per tanti anni, vanno le nostre più sincere condoglianze. Ci stringiamo al suo dolore, che è anche nel nostro". Le esequie si terranno questo pomeriggio alle 15,30 alla parrocchia di Maria Santissima Addolorata.