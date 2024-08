‘Candia-Il Gioiello’. Aperte le iscrizioni

Torna il premio letterario “Candia-Il Gioiello” con un bando speciale dedicato alla 40ª edizione che vede sul podio dei premi il ‘Trofeo Gian Lorieri’. Il concorso ha il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Massa, Confimpresa Massa Carrara. Il Gioiello è uno dei premi più longevi d’Italia e richiama poeti da tutte le località della penisola. Si articola in due sezioni: ‘A’: poesia in lingua italiana Trofeo Gian Lorieri (tema libero); B: poesia a tema ’Uva e vino’ in lingua o in dialetto (con traduzione) "Trofeo Gian Lorieri". La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata improrogabilmente entro e non oltre il 30 settembre e la premiazione si terrà in occasione del convivio sociale, per San Martino, al quale possono partecipare tutti i concorrenti del premio, familiari ed amici simpatizzanti, domenica 10 novembre alle 12.30 nella sede del ‘Club Giovello’ in via San Lorenzo 12.

Per aderire al premio è ammessa la partecipazione con una o due opere (max 60 versi) per entrambe le sezioni in due copie dattiloscritte, di cui una, in calce, con: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale email dell’autore, da spedire a [email protected]. A tutti i premiati presenti alla cerimonia sarà comunque offerta dalla famiglia Lorieri, sponsor della manifestazione, la tradizionale bottiglia di vino del Gioiello.