Campo sportivo. Interrogazione della minoranza

Serve chiarezza. Il gruppo di minoranza fivizzanese ‘Destinazione futuro’, si dice testimone di una situazione di incertezza che impedisce di svolgere il loro compito, di vigilanza e controllo. "Dal 29 agosto – si legge in una nota – stiamo cercando di venire a capo dei ritardi nella gestione dell’appalto del Campo Sportivo di Fivizzano finanziato dalla Regione Toscana. Esiste un certificato di regolare esecuzione lavori, redatto a fine novembre, che afferma che i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni e in assenza di varianti, a eccezione della pensilina a copertura delle tribune e delle finestre degli spogliatoi per cui sono stati elaborati nuovi prezzi. Il problema è che sui tetti delle strutture mancano i pannelli fotovoltaici che da progetto costavano poco meno di 40mila euro. Per deduzione potremmo pensare che un aumento dei costi delle lavorazioni possa aver impedito il montaggio dei pannelli. Ma perché non se ne fa cenno nel certificato di regolare esecuzione? Riteniamo che debba esserci un documento che certifichi l’installazione dei pannelli e che la Regione non li ha pagati. Sarebbe allora opportuno sapere in cosa sono stati spesi tali importi, in quanto alla ditta appaltatrice è stato pagato l’intero importo. Senza tali documenti per noi ogni ipotesi è possibile. Perché tali documenti non ci vengono consegnati malgrado richieste ufficiali e solleciti a partire dal 29 agosto? Perché la maggioranza nel consiglio comunale ha votato contro il regolamento di accesso agli atti proposto dalla minoranza? Abbiamo presentato una interrogazione in proposito, per porre rimedio alle difficoltà di ottenimento dei documenti".