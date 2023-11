"Campo scuola, ristrutturazione incompleta"

Quando sarà finito il restyling del campo scuola e con quali risorse? Lo chiedono all’amministrazione i consiglieri del Pd, Stefano Alberti e Gabriele Carioli, con un’interpellanza che evidenzia le criticità della struttura. Nel 2022 il campo scuola di via Oliveti era stato oggetto di "importanti lavori di riqualificazione finanziati con il Credito Sportivo per quasi un milione di euro" ricordano. Le operazioni non sono state completate perché, come sottolineano Alberti e Carioli, dovevano essere realizzati "due spogliatoi per portatori di handicap e una sala relax negli spazi dell’ex magazzino". La riqualificazione attuata ha portato un positivo impulso alle attività sportive di atletica leggera e non solo, rimarcano i consiglieri, anche grazie alla gestione "qualificata ed efficiente della Uisp". Ora quindi chiedono se sono previsti ulteriori finanziamenti per completare l’intervento come previsto, come si intende perseguire l’obiettivo e se sarà effettuato un intervento per la rigenerazione del manto erboso.