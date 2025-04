Campo ripulito e spuntano le orchidee

Sono spuntate le orchidee vicino al Chiaro di Bregoscia. L’Arci Caccia Massa Carrara, impegnato nella tutela dell’ambiente, ha infatti censito stazioni di Ophrys maritima e Serapias negleta durante le operazioni di ripristino e recupero allo stato di prato umido di una porzione di terreno invasa dai rovi. Lo scopo del lavoro dei volontari, di cui è referente Fabrizio Del Francia, era proprio di favorire il ritorno di alcune specie di orchidee spontanee che, secondo fonti della sezione provinciale del Giros (gruppo italiano per la ricerca delle orchidee spontanee), erano presenti fino ai primi anni del Duemila sul sito. In particolare era segnalata una stazione di Orchis laxiflorae, ma soprattutto il sito ospitava, almeno fino al 1996 secondo quanto certificato negli atti della società scientifica naturalistica, anche l’unica stazione riconfermata dal lavoro di Pellegrino Rossi (1942) di Orchis palustris della provincia apuana. La specie risulta essere seriamente minacciata a causa del forte declino delle zone umide ed è presente in pochissime aree della Toscana, tra cui il lago di Massaciuccoli e le lame retrodunali della pineta di levante di Viareggio.

I soci volontari impegnati nello sfalcio del terreno invaso dai rovi hanno scoperto nelle aree limitrofe una splendida fioritura di orchidee delle specie, Ophris marittima e Serapias negleta, specie non rare, ma comunque interessanti e bellissime già presenti e segnalate, nelle aree dunali e retro dunali nei pressi della colonia Casalmaggiore di Forte dei Marmi, la cui fioritura si può ammirare da marzo ad aprile.