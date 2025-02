Le stelle della pasticceria italiana a confronto: al via i Campionati Nazionali

Marina di Carrara, 14 febbraio 2025. Al via i Campionati Nazionali della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), un appuntamento unico nel suo genere che da l 23 al 26 febbraio trasformerà la Fiera del Tirreno CT in un palcoscenico di eccellenza nell’arte dolciaria. Centinaia di talenti provenienti da ogni regione d’Italia si sfideranno per conquistare il titolo di Campione nazionale, mettendo in campo le abilità, le tecniche e l’estro creativo per conquistare l’esigente giuria. Una quattro giorni di gare e adrenalina.

Competizioni e Celebrazione dell'Arte Dolciaria

In scena 5 diverse competizioni che spaziano in tutti i diversi settori del made in Italy: campionato miglior colomba, miglior uovo di Pasqua decorato, miglior dolce (coppa gelato e praline), miglior pane e in scena anche la selezione per accedere ai mondiali del tiramisù.

“I Campionati Nazionali rappresentano oramai da oltre un decennio un appuntamento imperdibile per valorizzare il talento dei nostri professionisti e per celebrare l'arte della pasticceria, gelateria e cioccolateria, patrimonio gastronomico invidiato in tutto il mondo. Afferma Matteo Cutolo, Presidente FIPGC. Come Federazione, cerchiamo sempre di dare il massimo per ricercare l’eccellenza, e manifestazioni come queste sono i banchi di prova per mettersi in gioco, per sperimentare e confrontarsi con altri grandi professionisti del settore. È sicuramente per tutti un’occasione di crescita”.

Campionato Miglior Colomba d’Italia

Una sfida, in scena domenica 23 e lunedì 24 febbraio, che celebra sia la tradizione sia l’innovazione nella creazione del dolce simbolo della Pasqua. I partecipanti possono mettersi alla prova in 2 categorie distinte: Miglior Colomba Italiana Classica, Miglior Colomba Italiana Innovativa.

Per la categoria classica, i concorrenti dovranno preparare due colombe identiche, in composizione e peso, e devono contenere solo canditi d’arancia, un aroma a scelta e una copertura di glassa croccante.

Per la colomba innovativa, verranno considerate le innovazioni in termini di tecnica e di nuovi abbinamenti.

Ogni colomba verrà giudicata su vari aspetti, che vanno dalla presentazione al gusto, con particolare attenzione alla tecnica di preparazione:

Profumo : l’aroma che emana la colomba è uno degli aspetti fondamentali.

: l’aroma che emana la colomba è uno degli aspetti fondamentali. Taglio : la forma e la consistenza al taglio.

: la forma e la consistenza al taglio. Cottura : la cottura deve essere perfetta.

: la cottura deve essere perfetta. Gusto : il sapore deve essere equilibrato e pieno.

: il sapore deve essere equilibrato e pieno. Sofficità : la leggerezza e la morbidezza.

: la leggerezza e la morbidezza. Alveolatura : la struttura interna della colomba deve presentare una alveolatura regolare.

: la struttura interna della colomba deve presentare una alveolatura regolare. Sospensioni: le sospensioni devono essere ben distribuite.

La giuria sarà composta da professionisti esterni, scelti e selezionati direttamente dall’organizzazione, a cui si aggiungeranno due membri della Federazione che si sono contraddistinti negli ultimi anni per i loro eccellenti risultati professionali. La premiazione sarà lunedì 24 febbraio 2025, a partire dalle ore 16.

L’Arte del Cioccolato: Miglior Uovo di Pasqua Decorato

Il 25 e il 26 febbraio se ne vedranno delle belle. La Fiera del Tirreno si trasforma in una vera e propria tela per l'estro artistico dei pasticceri. Ogni concorrente sarà chiamato a realizzare un uovo di Pasqua del peso tra i 400 e i 500 grammi, scegliendo una delle seguenti categorie: Uova Eleganti, Uova Cartoon, Uova Fashion, Uova d’Autore. La sfida è aperta a tutte le tecniche artistiche e pasticciere. Ma c'è una regola fondamentale: tutti i materiali utilizzati devono essere edibili. Il miglior uovo di Pasqua sarà decretato il 26 febbraio a partire dalle ore 16.

Campionato Miglior Coppa Gelato d’Italia

Il gelato, da tempo non più limitato alla sola stagione estiva, è ormai protagonista tutto l’anno. Questo cambiamento ha dato vita a competizioni straordinarie, come il Campionato Miglior Coppa Gelato d’Italia, che si terrà il 25 e il 26 febbraio. I partecipanti dovranno presentare 8 coppe identiche, ciascuna contenente un solo gusto di gelato. Ogni concorrente avrà 1 ora a disposizione per mantecare il gelato, presentarlo in coppa o piatto e pulire la propria postazione. La premiazione avverrà a partire dalle ore 16 di mercoledì 26 febbraio.

Selezioni per il Campionato del Mondo del Tiramisù

Il 25 e il 26 febbraio ci saranno anche le selezioni per il "The World Trophy of Professional Tiramisù ". Ogni concorrente dovrà presentare un tiramisù innovativo. Si prevede la realizzazione in loco di 8 monoporzioni. I risultati si avranno il 26 febbraio a partire dalle ore 16.

Campionato Italiano Panificazione

Non solo pasticceria. Così, il 23 febbraio, i maestri dell'arte bianca gareggeranno anche per la realizzazione del pane tradizionale e innovativo. La giuria Equipe Eccellenze degli Chef della Panificazione FIPGC sceglierà il migliore secondo criteri come profumo, taglio, cottura, friabilità e alveolatura. Tutti i campionati nazionali e le rispettive premiazioni potranno essere seguiti in diretta sulla pagina Facebook della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria.

Dettagli Evento

Calendario:

23 febbraio: Miglior Colomba d’Italia, Campionato italiano Panificazione

24 febbraio: Miglior Colomba d’Italia, premiazioni ore 16

25 febbraio: Miglior Dolce (pralina e coppa gelato), selezioni World Trophy of Professional Tiramisù, Miglior Uovo di Pasqua decorato

26 febbraio: Miglior Dolce (pralina e coppa gelato), selezioni World Trophy of Professional Tiramisù, Miglior Uovo di Pasqua decorato, premiazioni ore 16

L’evento è aperto al pubblico. Fiera del Tirreno CT - complesso fieristico di Carrara Via Maestri del Marmo, 54033 Marina di Carrara MS. Orari Manifestazione: dal 23 al 25 Febbraio dalle 9:30 alle 18:30, il 26 Febbraio dalle 9:30 alle 17.

Maurizio Costanzo