Camminata ecologica collettiva ’Tutta mia la città’ insieme a ’Redeo’

“Tutta mia la città”, successo senza tempo riscritto in italiano da Mogol e cantato dall’Equipe 84 nel 1969, è il titolo preso a prestito per la camminata ecologica collettiva dentro la città di Aulla. Un’iniziativa organizzata dal Comune di Aulla in collaborazione con Rsa Michelangelo ed il suo Nucleo Redeo già impegnato da ottobre con “Sono cittadino anch’io” un programma di uscite ecologiche a valenza terapeutica.

"E’ un’iniziativa a cui la nostra amministrazione comunale tiene molto – dichiara il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – e che con questa giornata vuol significare tutto il suo sostegno agli ospiti del Nucleo Redeo, nel loro impegnativo percorso di cura in cui le relazioni sociali rappresentano sicuramente uno stimolo importante e che li porta eccezionalmente oltre le mura della struttura che li accoglie".

Il Nucleo Redeo della Residenza di Aulla accoglie un’utenza a bassa e media intensità psichiatrica di età compresa tra i 30 e i 60 anni ed è gestito da un team di educatori e Oss specializzati: "Il progetto “Sono cittadino anch’io” – spiega Rosita Ghio, direttrice Rsa Michelangelo Gruppo La Villa – è nato dall’esigenza di offrire ai nostri ospiti un legame di affiliazione con la comunità cittadina. Durante le varie uscite, condotte da Marina Bellacci, Emilia Ciardiello e Veronica Blandi, gli ospiti hanno sviluppato un senso di appartenenza, comprendendo come ciò che stavano facendo fosse realmente utile alla società".

Con queste premesse, è nata l’idea “Tutta mia la città” in programma sabato e che prevede tre ore di camminata in cui gli ospiti si prenderanno cura del verde urbano restando aperti al contributo che la cittadinanza vorrà dare unendosi a loro. La partenza è alle 9 con ritrovo in Comune per la distribuzione dei materiali per la raccolta ed iniziare un percorso a tappe verso in centro storico: via XX Settembre, piazza Smisurata Preghiera e giardini Don Guidoni dove un ricco buffet allieterà tutti i partecipanti.

"I cittadini sono invitati ad unirsi alla squadra – dichiara il vicesindaco Roberto Cipriani che ha particolarmente sostenuto l’iniziativa – per rafforzare il legame della città con i ragazzi che la abitano e che contribuiscono al suo decoro. Una restituzione reciproca di forza e condivisione".

L’iniziativa ha subito incontrato il favore di numerosi esercizi commerciali che si sono prestati a sponsorizzarla: Produzioni Eco, Grossi Pasticceria, Pizzeria Calvo Natale, Panificio Cocchi, Bar Biscotto, Trocadero Caffè, Il Gelatiere, Bar Giardino, Caffè del Centro, Non Solo Pizza.

"Sono molto contenta per l’iniziativa. Mi piace l’idea, che ho subito sposato – dichiara l’assessore alle politiche sociali Katia Tome’ –, che i cittadini possano socializzare con gli ospiti del nucleo Redeo. Invito davvero tutti a partecipare e promuovere l’evento, dando prova di solidarietà e unione". Soddisfatta anche la consigliera delegata al decoro urbano, Giada Moretti: "Abbiamo condiviso con slancio l’idea di questa camminata che unisce il rispetto per l’ambiente e il decoro urbano con la forza terapeutica della socialità". La Ghio fa sapere che il progetto “Sono cittadino anch’io” proseguirà anche per il mese di marzo, ogni martedì dalle 13:15 alle 14:45 in diversi luoghi di Aulla.