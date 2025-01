Camminata della solidarietà. Un aiuto per il piccolo Andrea

Prosegue la raccolta fondi con l’iniziativa ’Lo sport per Andrea’: domenica la camminata della solidarietà con visita alla fortezza. "Tutto il nostro supporto per Andrea e la sua famiglia". Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, rilancia l’invito a partecipare alle numerose iniziative di solidarietà che si stanno susseguendo per sostenere Andrea nel suo bisogno di cure contro una grave malattia tumorale. Il bambino, di soli quattro anni e mezzo, è ricoverato in lungodegenza all’ospedale Gaslini ed i genitori si sono trasferiti a Genova in una casa in affitto per stargli vicino. Una diagnosi improvvisa ha stravolto la vita del piccolo Andrea e della sua famiglia che la comunità di Albiano, frazione in cui risiedono, ha deciso fin da subito di non lasciare soli ad affrontare questa prova durissima. "Tutti si sono attivati per aiutare la famiglia" aveva dichiarato il presidente della Cri di Albiano, Marcello Lo Presti. L’ente ha immediatamente organizzato una raccolta fondi e la ricerca di un appartamento, poi reperito, in cui la famiglia si è trasferita nei giorni scorsi. L’evento di questa domenica è stato organizzato dalla Cri di Albiano, in collaborazione con la Consulta comunale dello Sport e l’Avis di Aulla: la camminata partirà alle 14.30 da piazza Gramsci con ritrovo davanti al Palazzo comunale, dove sarà possibile effettuare le offerte direttamente alla Croce Rossa di Albiano in aiuto alla famiglia del piccolo Andrea. Il percorso raggiungerà la Fortezza della Brunella per poi tornare al luogo di partenza.

"Per l’occasione – spiega il vicesindaco Roberto Cipriani – il Comune ha previsto in collaborazione con la Pro Loco Viviamo Albiano un’apertura straordinaria della Fortezza con due turni di visita guidata gratuita della durata di 45 minuti, il primo alle 15 ed il secondo alle 15.45". La presidente della Consulta comunale dello sport, Giada Moretti, aggiunge che anche in questa tappa della Brunella sarà possibile dare donazioni direttamente alla Pro-Loco. L’amministrazione ribadisce il messaggio di massimo supporto alla famiglia e ricorda, per chi lo volesse, che è possibile effettuare donazioni direttamente sul conto corrente della mamma di Andrea, iban: Iban IT36O3608105138292485092488. La raccolta fondi prosegue anche nei numerosi esercizi commerciali del territorio comunale di Aulla che si sono messi a disposizione. L’elenco è in continuo aggiornamento sulla pagina web della Cri di Albiano.