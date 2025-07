Camilla Vu, il successo. La cantante conquista il Summer Festival Rds

CARRARAApplausi a non finire per Camilla Vu, la cantautrice carrarese che nei giorni scorsi si è esibita sul palco dell’Rds Summer Festival di Senigallia, che ha portato in piazza circa 10mila spettatori. Il festival condotto da Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, tra cui Alessandra Amoroso, Baby K, Benji & Fede, Capo Plaza, Cioffi, Fred De Palma, Leo Gassmann, Sangiovanni e Serena Brancale. L’artista carrarese ha conquistato il pubblico con il suo ultimo singolo Nuovo Funk, un brano energico e molto accattivante che spicca tra i suoi successi più recenti. Camilla Vatteroni in arte Camilla Vu è prodotta dal maestro Alessandro Di Dio Masa per l’etichetta Musicantiere Records che tanti voli ha fatto spiccare fra cui quello di Francesco Gabbani, e la sua presenza sul palco marchigiano si è realizzata grazie al contest nazionale ‘Il palco è sempre più tuo’, promosso da Openstage e Galbanino. Ad accompagnare Camilla una band d’eccezione formata da Di Dio Masa al basso, Lorenzo Bertolla alla chitarra e Matteo Mastromei alla batteria. Insieme a lei in gara anche Funky Lemonade, Fellow e Detaim. I quattro artisti sono in corsa per diventare il ‘Talento della tappa di Senigallia’ e accedere alla finalissima degli esclusivi Rds Showcase. Camilla Vu 25 anni è laureata in Scienze della formazione primaria all’Università di Pisa. A 15 anni inizia a suonare il pianoforte da autodidatta, componendo i primi brani e pubblicando cover che riflettono una visione artistica personale e ricercata. Nel 2021 l’incontro con il produttore Alessandro Di Dio Masa segna una svolta: Camilla registra il suo primo singolo in inglese ‘Novembre 29’, che segna il suo percorso discografico in continua crescita. Nel 2023 Camilla ha avviato anche il progetto ‘Chance615’ in collaborazione con il chitarrista e cantautore Lorenzo Bertolla, portando avanti nuove produzioni e performance dal vivo. Con determinazione e autenticità, Camilla Vu si sta affermando come una delle voci più promettenti del panorama musicale indipendente italiano. La sua partecipazione all’Rds Summer Festival rappresenta un ulteriore passo verso il grande pubblico. Tra i riconoscimenti più significativi il terzo posto al Festival delle Alpi Apuane del 2022, l’ospitata su Rai Radio 2 nel programma Sogni di Gloria, la semifinale all’ Arezzo Wave, il primo posto alla quarta edizione del Festival della Rosa di Aulla. È possibile ascoltare i brani inediti e votare il proprio artista preferito del festival di Senigallia fino al 3 luglio 2025, direttamente sui canali ufficiali del contest.