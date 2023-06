Cambio della guardia in Questura Santi Allegra si presenta alla città "Saremo sentinelle della legalità"

di Alfredo Marchetti

"Da oggi inizia il mio lavoro in questa provincia. Sono sicuro di trovare una squadra molto motivata. Ho notato molti giovani: questo ci dà modo di essere sempre più presenti sul territorio". Il nuovo Questore Santi Allegra si è presentato alla città. Con lui la vicaria Antonella Chiapparelli e la commissaria capo Martina Manganiello. "Ringrazio il questore Cavallo. Sono contento di essere stato assegnato a Massa Carrara. Per me si tratta di un ritorno in Toscana: ero stato a Portoferraio poi Piombino e Pisa. Ho apprezzato il carattere della gente toscana. Il nostro impegno sarà indirizzato a garantire le condizioni di sicurezza in un territorio a forte vocazione turistica, non solo lungo la costa, ma anche nell’entroterra dove ci sono localita ricche di tradizione, vedi la Lunigiana: meritano di essere valorizzate sempre più. Fondamentale sarà garantire la presenza costante di pattuglie nel controllo del territorio, soprattutto tutelando le fasce deboli, minori e anziani. Faremo molta attività di prevenzione per una maggiore sicurezza dei cittadini. In questo favoriremo un rapporto di dialogo collaboratico con il Prefetto Aprea e le altre forze locali. Occorre fare squadra. Sono convinto di poter contare sulla concreta collaborazione di tutte le istituzioni, comprese le altre forze dell’ordine".

Il dirigente superiore è nato a Catania il 10 aprile 1962. Laureato in Scienze Politiche nel 1986, ha prestato servizio militare come ufficiale di complemento nell’Arma di artiglieria ed entrato nei ruoli della polizia di Stato nel 1992, con la qualifica di vice commissario, assegnato alla Questura di Verona in qualità di responsabile della sezione Antidroga della locale squadra mobile. Dal 1995 al 2004 ha prestato servizio alla Questura di Roma ricoprendo vari incarichi, quale funzionario addetto in Sala operativa, al reparto Volanti, ai Commissariati esposizione, Tuscolano e, infine, Trevi- Campo Marzio.

Dopo un’esperienza di circa due anni all’Ispettorato del Viminale, nel 2006 è stato trasferito al direzione centrale per le Risorse umane e dal 2011 al 2013 ha prestato servizio alla Questura di Livorno, in qualità di dirigente dei Commissariati di Portoferraio e di Piombino. Promosso primo dirigente, con decorrenza primo gennaio 2013, ha prestato servizio alla Questura di Pisa, in qualità di dirigente della divisione Polizia amministrativa sociale e dell’immigrazione ed in seguito, dal 2015 al 2017, a La Spezia ha ricoperto l’incarico di direttore del Centro nautico e sommozzatori della polizia.

Successivamente, ha svolto le funzioni di vicario del Questore di Rovigo fino al 2019 e del Questore di Parma. Conseguita la promozione a dirigente superiore, con decorrenza primo gennaio 2022, è stato assegnato all’Ufficio centrale ispettivo in qualità di ispettore generale e dall’agosto scorso ha svolto le funzioni di dirigente del compartimento Polizia stradale del Veneto, con sede a Padova. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi attestati per operazioni di polizia e partecipato, come membro, a commissioni esaminatrici di concorsi per varie qualifiche.

Insignito, nel 2009, dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana, ha conseguito altre tre lauree, in Giurisprudenza, in Scienze Sociologiche, in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, nonché un corso di perfezionamento post lauream in Scienze Criminologiche.