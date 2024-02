Calendario di manifestazioni estive. Il Comune va a caccia di idee

Il Comune di Massa va a caccia di idee per creare un calendario di eventi e iniziative che riempiano tutta la prossima stagione turistica. L’amministrazione ha infatti dato mandato alla dirigente Simona Benetti di attivare una sorta di bando di idee da rivolgere al territorio, a chiunque sia interessato a organizzare eventi, iniziative, manifestazioni e mostre espositivi al fine di programmare un calendario per il periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre. In particolare palazzo civico metterà a disposizione alcuni spazi di proprietà o in gestione dovei poter organizzare tante manifestazioni, anche artistiche o culturali. In particolare ce ne sono due. C’è Villa della Rinchiostra, dove l’amministrazione mette di sicuro a disposizione le stanze del piano nobile mentre resta in dubbio il giardino, perché bisogna vedere se si i lavori di riqualificazione si concluderanno in tempo. Il sindaco Francesco Persiani qualche giorni fa, intervistato da La Nazione, aveva intravisto come limite temporale giugno 2024 ma è anche possibile che la chiusura dei cantieri slitti ancora e quindi diventa difficile almeno per il momento riuscire a programmare con certezza. Poi c’è Villa Cuturi, sia con le sale espositive sia con il giardino.

Le proposte pervenute saranno valutate nell’ambito di una istruttoria sulla base di criteri che verranno indicati nei relativi bandi di idee, a discrezione dell’amministrazione secondo la valenza turistico, culturale e ricreativa delle iniziative. Si terrà di conto del contributo economico, occupazione e utilizzo gratuito del suolo pubblico o di spazi di proprietà o in gestione al Comune, concessione di attrezzature come pedane modulari, sedie, transenne. L’elenco delle proposte accolte, il riconoscimento del patrocinio nonché l’eventuale concessione di contributi od ogni altro beneficio economico diretto o indiretto per tutte le iniziative meritevoli, saranno approvati con successivi atti di giunta. Saranno a carico delle associazioni e dei soggetti organizzatori la responsabilità dell’evento proposto, i costi e tutti gli adempimenti relativi all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste per legge, il rispetto della normativa vigente relativa ai pubblici spettacoli, in materia di sicurezza comprese le misure di safety e security come da relativa normativa vigente nonché il rispetto della normativa in vigore inerente l’eventuale utilizzo di materiale coperto dal diritto d’autore.