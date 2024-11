Calendario dell’Avvento con gli sconti anti rincari

In un territorio difficile come la Lunigiana, in un periodo altrettanto complicato per le attività commerciali dove ormai tutto è più caro e il Natale è sempre più povero per gli italiani, c’è chi decide di mettere in atto un’iniziativa che un po’ va controcorrente e un altro po’ si sposa perfettamente con il momento storico che stiamo vivendo e, infine, con quello che è il vero spirito natalizio. E’ il caso dei due amici e giovani soci del Caffè del Centro di Aulla, Federico Chelotti e Giacomo Manassero, che hanno deciso di dare il via al loro Calendario dell’Avvento. Un modo per coccolare i loro clienti, soprattutto quelli più affezionati, ma anche quelli nuovi perché il Natale è un’occasione per aprire il cuore a tutti. "Un’iniziativa che nasce da una provocazione da parte di un nostro cliente che ci è molto affezionato – spiegano Federico e Giacomo – e che noi abbiamo colto al volo per coccolare i nostri clienti. Ormai i prezzi delle materie prime stanno salendo alle stelle, e quindi abbiamo pensato di andare incontro alle persone che ci scelgono ogni giorno. Quella del Calendario dell’Avvento è un’idea nuova, che crediamo nessun bar qui in zona abbia mai avuto e magari può essere d’ispirazione, e rientra nel nostro modo di gestire il nostro locale, cioè quello di organizzare sempre qualcosa di diverso e di creare opportunità di aggregazione in quello che cerchiamo di mantenere un bar con ambiente famigliare. Abbiamo già, ogni mese, un appuntamento con la nostra degustazione di vini, dove le persone possono trascorrere la serata bevendo buon vino servito con ottimo cibo. Inoltre, proprio questo sabato si terrà ’Shape’, un apericena con prodotti di aziende locali accompagnato da musica che si ripeterà anche per tutti i mesi invernali. E così, su questa scia, cerchiamo anche di mettere in piedi qualche evento più grande, nonostante si dica che ad Aulla non si faccia mai nulla, e invece questa, come tante altre nostre iniziative, sono la dimostrazione che non è così".

Quindi, da domenica, sarà possibile andare ad aprire e scoprire ogni casellina cogliendo l’offerta del giorno: dal caffè a 1 euro, proprio ora che nei bar è difficile trovarlo a meno di 1 euro e 20 centesimi, fino ad arrivare a sconti sui cocktail o a promozioni se si arriva in compagnia di qualche amico per l’happy hour. Una tappa dopo l’altra per arrivare al 25 dicembre quando, in linea con il pensiero che da sempre coltivano i due gestori, verrà aperto un grande panettone che sarà offerto a tutti i presenti che dalle ore 16 vorranno passare qualche ora in compagnia a festeggiare insieme. Il bar sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 22 e la domenica dalle ore 7 alle ore 22. Chissà se qualche altra attività coglierà il suggerimento per rendere il Natale degli aullesi più piacevole e invitante.

Anastasia Biancardi