Calendario 2025 del liceo Leopardi di Aulla: un viaggio tra storia e futuro della Lunigiana

Jacopo da Fivizzano, Adamo Centurione, Enrico da Fucecchio, Alagia Fieschi, Giuseppe Ciabattini, hanno qualcosa in comune. Cosa? Sono stati tutti rievocati e ricordati nel calendario 2025 realizzato dagli studenti del liceo classico Leopardi di Aulla.

Un progetto che va avanti da dopo l’alluvione del 2011, quando la scuola pensò a qualcosa di originale per raccogliere fondi. Da allora il calendario è stato realizzato ogni anno, a parte quello drammatico della pandemia e i ragazzi sono sempre stati felici di ideare i temi, realizzare gli allestimenti e scattare le foto.

Quest’anno, come quello scorso, è un calendario storico, per conoscere meglio il territorio, valorizzarlo e soprattutto andarne fieri. Idee originali, location da non perdere e scatti realizzati interamente da loro, che hanno coinvolto anche tutti i docenti.

Se in passato i temi passavano dal cinema alla musica, quest’anno nuovamente gli studenti hanno deciso di parlare delle proprie radici e del futuro della Lunigiana, una terra ancora poco valorizzata. "La memoria salva le nostre radici – si legge nell’introduzione del calendario – così i luoghi di frequentazione quotidiana rinascono, prima attraverso i nostri occhi e la nostra mente, poi grazie alla passione e allo studio, per darci la forza di costruire un presente significativo e migliore."

È questa la ragione per cui abbiamo deciso di porre accanto a importanti personaggi storici di Lunigiana e Garfagnana, anche una giovane sportiva, Jasmine Paolini, ormai entrata nella storia del tennis, una speranza per il futuro. Proprio a lei i ragazzi porteranno una copia del calendario.

L’impaginazione è stata curata da Alessandro Zavattaro, le foto sono di Francesco Galeazzi, Victoria Carbone, Lucia Devali, Gioia Sparavelli, Alessandro Zavattaro, Gabriele Ratti, Sofia Quartieri. Negli scatti figurano tutti i ragazzi e anche i docenti, irriconoscibili in vesti storiche.

Un sostegno è arrivato anche dall’associazione Amici del liceo classico. Per ogni personaggio anche una breve spiegazione, per conoscerlo meglio. I calendari stanno andando a ruba, i ragazzi li venderanno anche nei prossimi giorni e con il ricavato la scuola ha intenzione di acquistare prevalentemente materiale didattico per le nuove aule.