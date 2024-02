Calciatore soccorso dall’avversario. Incidente in campo alla Covetta . Inglese si accascia, Verona lo salva

Momenti di panico mercoledì al campo sportivo ’Paolo Deste’ di Avenza. Durante la partita del campionato di Promozione tra San Marco Avenza e Castelnuovo Garfagnana, Francesco Inglese si è accasciato a terra dopo un contrasto di gioco. Il calciatore garfagnino ha accusato un colpo in testa che gli ha fatto perdere i sensi per pochi ma lunghissimi istanti. E’ stato tempestivo l’intervento di Mario Verona, attaccante della San Marco, che, forte delle conoscenze acquisite come assistente bagnanti negli stabilimenti della Versilia, ha posizionato il giocatore su un lato ed ha verificato che la lingua non si fosse retratta ostruendo la respirazione. Il giocatore alla fine si è ripreso da solo anche se nel frattempo avevano fatto il loro ingresso in campo sia gli addetti della pubblica assistenza presenti con un’ambulanza alla partita che i componenti delle due panchine. Inglese ha ripreso subito conoscenza ed è uscito dal campo per la sostituzione ma a sorpresa ha preferito rientrare. Ha giocato qualche minuto ed a questo punto saggiamente ha preferito uscire. Tornato a casa in serata il calciatore ha effettuato dei controlli che hanno dato tutti esito negativo.

Alla fine tutta la situazione si è risolta con un grande spavento ma è sicuramente da sottolineare la tempestività dell’intervento di Verona, che ha evitato guai peggiori. Il giocatore della San Marco in questi giorni era salito agli onori della cronaca anche per la sua partecipazione al programma televisivo ’Uomini e donne’ di Maria De Filippi in veste di corteggiatore.