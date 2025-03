Calano ancora le aziende ‘al femminile’

Nella giornata dedicata ai diritti delle donne si registra un dato non proprio positivo: lo scorso anno in provincia le imprese femminili sono diminuite (-0,3%), anche se meno di quello precedente. A fine anno, le imprese guidate da donne sono 4.872, il 23,2% del totale. Il commercio resta il settore con la maggiore presenza femminile: oltre 1.483 imprese ma in calo (1,3%), come l’agricoltura (-2,7%). Andamento positivo per turismo (+0,5), servizi alle imprese (+0,9) e alla persona (+0,8). Da evidenziare la bassa presenza di imprenditrici under 30: con 406 unità rappresentano solo il 3,9% delle cariche femminili, un dato in calo rispetto al 5,6 di dieci anni fa.