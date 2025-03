Cai, da donna a donna. Lucia Geloni presidente: "Il mio primo obiettivo avvicinare i giovani"

Elezioni e cambio della guardia al Club Alpino cittadino. Dopo le elezioni tenutesi nei giorni scorsi è stato eletto il nuovo consiglio direttivo per i prossimi tre anni. Presidente è stata nominata Lucia Geloni, vice Andrea Piccini, segretario Franco Tonazzini, economo Annamaria Giacobbi, tesoriere Adriano Bogazzi. Consiglieri: Brunella Bologna, Guglielmo Bogazzi, Domenico Pini, Pietro Todisco. Sindaci revisori: Leonardo Faraoni, Gianpiero De Giorgi, Annita Martini. Delegato alla sede centrale: Luigi Vignale.

Soddisfatta la neo-presidente per questa importante attestazione di fiducia. "Sono onorata – spiega con entusiasmo Lucia Geloni – di essere stata eletta come nuovo presidente della storica Sezione Cai di Carrara fondata nel 1888, che ha sempre basato il proprio cammino su due principi che condivido integralmente: la montagna in ogni suo aspetto e le molte sfaccettature rappresentate dal tema ambientale. Il mio obiettivo è portare avanti questi valori.

Sono iscritta al Cai dal 2015, ma frequentavo la montagna già da tempo e la mia primavetta è stata ovviamente il Sagro negli anni ’90. Sono mamma di due ragazzi grandi, Pierlorenzo e Martina, Soci Cai juniores. Mi sono occupata per anni di turismo e ora collaboro principalmente con mio padre, architetto. Ho praticato alpinismo, arrampicata e speleologia, ma sono escursionismo e ferrate le attività che preferisco. Ho frequentato tutte le vette delle Apuane, cresta Garnerone, Cavallo, Pisanino, Pizzo d’Uccello, Corchia, le Panie; diverse montagne dell’Appennino, anche in invernale, e le Alpi. Sono stata ammessa per un breve periodo come osservatore nel Soccorso Alpino, esperienza breve, ma gratificante e formativa. Sono accompagnatrice sezionale di escursionismo e frequenterò a breve il corso per ottenere il titolo nazionale, proseguendo così il percorso della formazione. Nel precedente consiglio del Cai Carrara sono stata tesoriere e ho cominciato così a dare il mio contributo alla parte amministrativa della sezione.

Per perseguire i valori sopra citati, ho la fortuna di presiedere un direttivo composto da persone capaci e con anni di esperienza, cui stanno a cuore la Sezione e le nostre montagne. Il loro contributo sarà indispensabile per ottenere il meglio da questi tre anni di presidenza e la presenza di Andrea Piccini, validissimo vicepresidente mi dà la sicurezza che anche gli oneri saranno condivisi.

Proseguiremo – spiega Geloni – questo cammino sulla traccia di chi ci ha preceduto nel corso degli anni, cercando sempre di valorizzare gli aspetti umani e culturali che sono le principali risorse della Sezione. In questi tre anni mi piacerebbe avvicinare più giovani alla montagna e alla sezione, scopo sicuramente non semplice, ma condiviso e particolarmente sentito anche a livello regionale e centrale. Vorrei poi seguire maggiormente tutte le iniziative per la tutela delle montagne e in particolare delle nostre Apuane. Cercheremo di mantenere i valori del Cai che condividiamo durante le uscite in montagna anche quando togliamo gli scarponi, incentivando la cultura della montagna in tutti i suoi aspetti."