Cabina telefonica Telecom inghiottita dall’incuria

Abbandono e degrado in una cabina Telecom bel borgo di Fornoli, piccola frazione del Comune di Villafranca. Lì in mezzo ai campi al centro del paese, da tempo una cabina Telecom si trova in stato di abbandono. Basta avvicinarsi per averne la conferma diretta: intorno alla cabina l’erba è alta, cresciuta a dismisura, la porta è sempre aperta e all’interno ci sono sporcizia, una scala e animali, topi comprese. Gli abitanti del paese sono preoccupati, perché si potrebbero verificare dei guasti che interesserebbero l’intera frazione. "Osserviamo da tempo quella cabina della fibra Telecom – dicono alcuni residenti – per noi il collegamento internet o telefonico è importante. Si trova nei campi, vicino alla piazza, ma è abbandonata e mal curata. Da tempo non viene fatto alcun intervento di manutenzione. La porta è aperta e sappiamo che spesso entrano anche dei topi, che potrebbero provocare danni, magari rosicchiando i fili. Abbiamo più volte segnalato il disservizio, lo stato della centrale, ma nessuno è intervenuto. Siamo preoccupati e speriamo che qualcuno possa intervenire al più presto per fare pulizia". In Lunigiana peraltro le linee telefoniche e la rete non vanno certo alla grande e i disservizi nelle telecomunicazioni sono all’ordine del giorno.