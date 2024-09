Bus e camion d’epoca sfilano sulla Cisa

Parte stamane dalla zona artigianale di Santa Giustina di Pontremoli il raduno di camion e autobus d’epoca organizzato dall’Associazione italiana trasporti d’epoca che sfilerà sulla statale 62 della Cisa sino a Fornovo. Il programma prevede alle 8.30 l’esposizione dei mezzi e alle 9.30 la partenza sulla strada statale. Alle 12 i camion e gli autobus saranno esposti in Piazza Don Bosco a Berceto e alle 14.45 partiranno in direzione di Fornovo dove si potranno ammirare dalle 16 si potranno vedere in Piazza del Mercato sino alle 17.30. L’associazione organizzatrice aveva già portato sulle strade della Lunigiana i mezzi storici nel 2011 e nel 2017 nelle quali aveva coinvolto rispettivamente 86 e 65 mezzi. Poi ci fu un altro ritorno al Passo della Cisa, sabato 18 maggio 2019, con una ventina di mezzi per l’ apposizione di una targa commemorativa in onore e in ricordo di tutti gli autisti di camion e autobus che nel corso di decenni l’hanno percorsa. Sempre l’Aite ha presentato 5 anni fa, nella Sala dei Sindaci del Municpio pontremolese, il bel libro "Cisa, camion e auto... nei ricordi di un bambino degli anni ‘60" di Emilio Ratti, un volume che raccoglie la storia della statale della Cisa con centinaia di immagini, vecchie cartoline ed una serie di racconti e interviste. L’autore dà la parola a chi la percorreva o vi lavorava e anche a chi si cimentava in competizioni sportive: piloti di auto, cantonieri, collaudatori dell’Alfa Romeo e della rivista Quattroruote, agenti della Polizia stradale e Vigili urbani.Gli splendidi esemplari di camion e autobus riporteranno nel passato gli appassionati facendo rivivere emozioni dimenticate. L’interessante occasione arriva tra l’altro poco dopo che la Cisa ha compiuto 216 anni. Oggi questa strada è considerata un tesoro da salvare e anche la sfilata di veicoli storici può servire allo scopo.

