Bravi a scuola e nello sport: ecco gli studenti-atleti più meritevoli

"L’idea di premiare gli studenti che si distinguono nello sport e nello studio è nata qui nel 1958 per poi diffondersi in altre parti d’Italia", ha detto con orgoglio Paolo Pasquali, presidente del Panathlon Club, introducendo il premio ’Studente-atleta’ dedicato alla memoria della famiglia Sacchelli, un riconoscimento a quei ragazzi che pur facendo attività sportiva hanno ottimi risultati a scuola. "Lo sport – ha aggiunto il delegato provinciale del Coni Vittorio Cucurnia – apre a valori importanti, non solo nella disciplina ma anche nella vita". 32 le segnalazioni giunte per il premio.

Questi i premiati: Luisa Cattini (Da Vinci, pallavolo); Luca D’Aniello (Marconi, pallavolo); Anna Dragone (Montessori, ginnastica ritmica); Giulio Cerchiai (Marconi, arbitro di calcio, sci); Leonardo Gentili (Marconi, vela); Rebecca Toppetti (Marconi, ginnastica ritmica); Leandro Tomas Tosini (Marconi, nuoto e nuoto pinnato); Lorenzo Mariottoni (Meucci, football americano); Elis Angeli (Fermi, orientering); Diego Lazzarotti (Meucci, calcio).

Menzione speciale a: Elena Carolina Benedini (Montessori, atletica leggera); Thomas Tognoni (Barsanti, calcio a 11); Diego Mascardi (Barsanti, calcio a 11); Aurora Rustighi (Fermi, pallavolo); Claudio Poli (Marconi, calcio); Niccolò Brizzi (Marconi, calcio); Martina Dalle Lucche (Marconi, tennis); Anna Mosti (Marconi, atletica); Jessica Leka (Meucci, pallavolo); Anna Ricci (Meucci, vela); Lorenzo Gallo (Meucci, pallavolo); Eleonora Tongianni (Meucci, equitazione salto); Lorenzo Purazzella (Meucci, pallavolo); Martina Spadaccini (Meucci, danza); Gabriel Strenta (Meucci, pallacanestro); Leonardo Lampitelli (Meucci, calcio); Matteo D’Auria (Meucci, calcio); Alessandro Lo Faro (Meucci, pallavolo); Alessandro Pucci (Meucci, pallavolo); Pietro Bennati (Meucci, pallavolo); Andrea Pitanti (Meucci, pallavolo).

Premio studente atleta honoris causa a Matilde Contardi (Montessori, ginnastica ritmica) già studente atleta 2021-2022) e a Sofia Brizzi (Marconi, sci), da anni studente modello e speranza dello sci nazionale.