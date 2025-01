Bottici e Nardi si scusano con i partigiani: "Qui è sempre casa loro"

"Il consiglio comunale sarà sempre casa dell’Anpi". Con queste parole, pronunciate il Giorno della Memoria, il presidente del consiglio Cristiano Bottici chiude la polemica con Anpi che lamentava di non essere stata invitata. "Sono rimasto sorpreso da quanto accaduto - ammette Bottici - e con rammarico, dopo alcuni articoli apparsi, ritengo corretto spiegare in maniera diretta e non interpretabile il mio pensiero, senza polemica, facendo chiarezza. Ho convocato il consiglio comunale giovedì scorso - spiega - e il giorno dopo ho contattato Anpi per comunicare dove avremmo svolto la cerimonia, invitando a presenziare. Probabilmente ho trasmesso l’invito in maniera poco formale, nel modo fatto gli anni scorsi. La preparazione del consiglio, con la rappresentazione teatrale e scenografica, ha portato via tempo. Ho spiegato la cosa e chiarito a fine consiglio ad alcune iscritte ad Anpi, che ringrazio per aver partecipato. Ringrazio i docenti e i ragazzi dei licei per l’emozione trasmessa". Il presidente ha ricevuto il supporto del capogruppo Pd Gianmaria Nardi, che ha espresso vicinanza a nome del gruppo. "Non c’era intenzione di mancare di rispetto ad Anpi, per cui mi associo a quanto detto dal presidente Bottici. Grazie al contributo delle scuole è stato un momento di riflessione per tutti".