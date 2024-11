Botteghe storiche, un albo. Avviso per il censimento dei negozi più antichi

A breve gli esercizi storici della città saranno riconosciuti formalmente e inseriti in un apposito bando. Una certificazione che garantirà non solo la storicità dei negozi, ma sarà un vero e proprio tramplino per il commercio e il turismo. Uno speciale albo delle botteghe storiche che si propone di valorizzare le realtà storiche e di promuovere il territorio e i suoi prodotti. A breve il Comune pubblicherà l’avviso finalizzato ad individuare gli esercizi commerciali con i giusti requisiti per partecipare alla nomination di bottega storica. In città sono già molti gli esercizi commerciali riconosciuti come tali, uno tra tutti la pizzeria Tognozzi di via Santa Maria, ma quest’albo conferirà una maggiore dignità all’attività che sarà riconosciuta come storica. "In questo caso per individuare le botteghe storiche seguiremo i criteri previsti a livello nazionale – spiega l’assessore al Commercio Lara Benfatto –, e che a breve dovrebbero confluire in un decreto legge che ha l’obiettivo di costituire un albo nazionale, Questa iniziativa rientra in un più ampio percorso di confronto e concertazione, che come assessorato al Commercio abbiamo avviato con le associazioni di categoria. Sarà uno strumento importante non solo per valorizzare tante importanti attività che, dal centro storico fino a Marina passando per Avenza e i paesi a monte, da anni lavorano e contribuiscono a far crescere Carrara – conclude Benfatto –, ma ci consentirà di seguire anche nuove strategie di valorizzazione e promozione commerciale e turistica del nostro territorio. Anche di questo, stiamo parlando da tempo non solo con le stesse associazioni di categoria, ma anche con gli altri Comuni dell’ambito Riviera apuana".