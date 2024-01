Borse di studio per i ’guardiani’ del mare

Arrivano le borse di studio della quinta edizione di ‘Aera Pelagos’, il progetto per tutelare le forme di vita del Mediterraneo. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Carrara intende premiare giovani laureati in biologia (o facoltà affini) per sviluppare progetti di ricerca di inquinamento ambientale nell’alto mar Tirreno (Santuario dei cetacei). L’iniziativa promossa dall’associazione europea ‘Rotary Ambiente’ prevede di conferire due borse di studio del valore di 3mila euro ciascuna, ad altrettanti studenti. Le borse di studio vengono erogate allo scopo di sviluppare tematiche inerenti al monitoraggio delle condizioni oceanografiche del Mediterraneo, in particolare nell’alto mar Tirreno con riferimento alla presenza di cetacei. Ma anche studi sui cambiamenti in atto nel Santuario Pelagos in merito alla distribuzione ed ecologia di mammiferi marini, rettili o uccelli marini e sulle implicazioni per la loro salvaguardia, nonché cambiamenti climatici in atto e di altri agenti inquinanti nel Santuario. I vincitori delle borse di studio dovranno completare il lavoro di ricerca entro sei mesi dall’assegnazione del premio, e presentare i risultati dei loro lavori in occasione di un workshop scientifico che verrà organizzato successivamente da Aera, ma che presumibilmente si svolgerà nella giornata di sabato 21 settembre. Il Comune di Carrara ha patrocinato l’iniziativa come membro della Carta di partenariato del Santuario Pelagos, ed è impegnato a implementare l’accordo Pelagos sottoscritto da Italia, Francia e Principato di Monaco per la protezione dei mammiferi marini e dei loro habitat nel Mediterraneo. Nei prossimi mesi gli organizzatori illustreranno come presentare la candidatura e i requisiti necessari per partecipare al bando, come detto rivolto a giovani biologi o laureati in scienze affini.