Borsa del turismo. Carrara protagonista alla fiera della Spezia

Il Comune e l’ambito turistico ‘Riviera Apuana’ parteciperanno alla ‘Bitesp’, la Borsa internazionale del turismo esperienziale in programma per lunedì alla Spezia. "Partecipare a Bitesp è una bella occasione per tutto il nostro territorio, questa fiera non è solo una importante vetrina, ma è soprattutto l’occasione per i nostri operatori turistici di potersi confrontare ed entrare in relazione con tour operator internazionali – spiega l’assessore al Turismo Lara Benfatto –. Tanto i balneari quanto le guide che operano in città e organizzano i tour in cava, gli albergatori, gli artisti che lavorano nei laboratori, avranno l’occasione di fare rete e presentare il nostro territorio al meglio. Con questa adesione il Comune dà l’opportunità a tutti loro di presentare un’offerta che è ricca e variegata e che tra natura, musei, cammini e luoghi d’arte ha nel turismo esperienziale uno dei suoi grandi punti di forza". Nella giornata di martedì invece a Carrara si svolgerà il ‘Family Trip,’, un evento dedicato a operatori e giornalisti del settore per far loro vivere direttamente le esperienze che il territorio apuano può offrire alle famiglie. Tutti loro saranno in città e saranno accompagnati a visitare non solo il centro città, ma anche laboratori e atelier. Un’iniziativa fondamentale per consolidare il brand Riviera Apuana come meta ideale per il turismo familiare.