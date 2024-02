Boom di visite alla Brunella e al castello di Pallerone

Cinquanta persone hanno visitato la Fortezza della Brunella in un solo pomeriggio. Fine settimana ricco di turisti per il Comune di Aulla, le guide di Sigeric hanno promosso visite guidate al castello di Pallerone e alla Brunella, contando un buon numero di persone: cinquanta alla fortezza e trenta al castello. Aulla si conferma quindi meta turistica, in un fine settimana primaverile. La Fortezza della Brunella, che domina dall’alto la confluenza tra il Magra e il torrente Aulella, è un castello militare di epoca rinascimentale, le sue origini sono ancora avvolte nel mistero: tra i suoi committenti figurano nomi di personaggi illustri dell’epoca, quali il genovese Adamo Centurione e Giovanni dalle Bande Nere, condottiero della famiglia Medici. Aperta dalla primavera all’autunno, nei mesi invernali è visitabile su prenotazione o in occasioni straordinarie. Il Castello di Pallerone è invece una dimora storica meravigliosamente affrescata nel Seicento. Il castello, dimora privata oggi di proprietà della famiglia Malatesta, nel 2024 sarà aperta in esclusiva per soli tre appuntamenti, con visite guidate a numero chiuso. Tanti i progetti turistici per il futuro.

"Siamo soddisfatti dei numeri riscontrati anche in un periodo poco turistico come febbraio - conferma il vicesindaco Roberto Cipriani - , abbiamo visto un’affluenza importante in due gioielli del nostro territorio che vanno sempre più valorizzati. Stiamo preparando il calendario delle uscite primaverili nelle frazioni e nei borghi più caratteristici del Comune di Aulla, in collaborazione con Sigeric e aderiremo alla Giornata Nazionale ADSI (Dimore Storiche Italiane), programmata per domenica 26 maggio".