Bonini alla guida di Cardiologia nucleare

Rita Bonini (nella foto) è la responsabile della nuova sezione di Cardiologia nucleare. La nomina è stata stabilita dall’Azienda con la delibera numero 156 del 16 febbraio, firmata dalla direttrice generale Maria Letizia Casani. Il percorso della Cardiologia nucleare è una procedura complessa sia dal punto di vista organizzativo, in quanto prevede l’esecuzione di un test ergometrico o farmacologico (dipiridamolo o dobutamina), che per quanto concerne la refertazione, visto che mette a confronto diverse culture scientifiche, da quella medico nucleare a quella cardiologica e cardiochirurgica. In effetti, il referto di una scintigrafia miocardica presuppone conoscenze approfondite sulla cinetica dei traccianti utilizzati, sulla fisiopatologia della cardiopatia ischemica nonché sulle tecniche alternative come Risonanza magnetica, Tac ed Eco-stress.

La sezione è stata attivata grazie al percorso formativo della dottoressa Bonini, iniziato nel lontano 2003 con la specializzazione in Cardiologia e terminato con diversi Master in Cardioimaging in centri di riferimento italiani, che nel 2017 ha portato l’Azienda Usl Toscana nord ovest ad installare nella Medicina nucleare delle Apuane una gamma camera dedicata all’imaging cardiaco che ha consentito di migliorare sensibilmente non solo la risoluzione spaziale della metodica con un incremento dell’accuratezza diagnostica, ma anche di ottenere una riduzione della dose di radioisotopo somministrato con conseguente minore esposizione sia del paziente che degli operatori. Bonini si è laureata in Medicina e chirurgia nel 1991 all’Università di Pisa e nello stesso anno ha vinto una borsa di studio presso la Fondazione Gabriele Monasterio - Cnr di Pisa. Dal 1994 al 1996 ha lavorato all’OPA ospedale del cuore di Massa – Cardiologia adulti. Innumerevoli poi le posizioni ricoperte nel corso di questi anni in ambito medico.