Bonifiche Sin-Sir. Tavola rotonda con Persiani

Il Comune di Massa informa che il 21 dicembre alle 10.30, nella sala consiliare del Comune, si terrà una tavola rotonda convocata dal sindaco Francesco Persiani per discutere delle bonifiche delle aree SIN/SIR di Massa-Carrara. L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti politici del territorio e dei principali attori istituzionali coinvolti, con l’obiettivo "di definire un piano di azione condiviso affinché ognuno contribuisca con il proprio impegno per raggiungere un traguardo fondamentale per il nostro territorio".

"Ci troviamo – prosegue l’amministrazione – in un momento chiave nel quale le appartenenze politiche devono lasciare spazio all’interesse comune, com’è già successo sull’ordine del giorno che il 3 luglio scorso la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità su proposta del Deputato massese Andrea Barabotti (nella foto)".

Sul fronte delle bonifiche i comuni di Massa e Carrara attendono risposte da oltre quarant’anni. "Si tratta di un’occasione unica e irripetibile che richiede un’azione immediata e coordinata e questa tavola rotonda rappresenta un momento cruciale per il futuro di Massa-Carrara: un’occasione per fare squadra e portare a termine interventi fondamentali per la sicurezza e la valorizzazione della nostra area". Sarà un modo per tenere viva l’attenzione sul problema che tiene sotto scacco ormai da tempo la comunità apuana, che adesso chiede delle risposte concrete.