Bonifica, rischio corsa ad ostacoli. Oggi l’interrogazione della Lega

Per il terrapieno di fronte all’ex Colonia Torino serve una vera bonifica. Lo chiede ancora la Lega e lo fa attraverso un’interrogazione del consigliere Massimo Baldini in consiglio regionale che è stata messa a calendario per oggi. "Non vogliamo che la bonifica del sito di interesse regionale antistante l’ex Colonia Torino si trasformi in un percorso accidentato per Massa e i suoi cittadini: un percorso fatto di ritardi, aumenti dei costi e impatti negativi sull’ambiente e sull’economia – dichiara il consigliere comunale Paolo Balloni –. Ringrazio quindi il gruppo regionale della Lega per aver portato questa annosa questione all’attenzione della Regione e spero che la giunta guidata da Giani affronti il problema con la necessaria concretezza". Con questo atto, la Lega continua il percorso intrapreso a tutti i livelli istituzionali per individuare le soluzioni migliori e restituire alla comunità le aree inquinate nei decenni scorsi. La Regione, che è il principale attore istituzionale nella vicenda, viene sollecitata ad agire tempestivamente per rilasciare le autorizzazioni necessarie alla bonifica e stanziare le risorse economiche, anche attraverso un finanziamento ponte, in attesa della riparametrazione dei fondi statali. L’ultimo accordo fra Regione, Sogesid e Ministero dell’Ambiente mette sul tavolo meno di 500mila euro di lavori ‘veri’ per una messa in sicurezza di emergenza.