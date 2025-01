Bondano, pericolo e degrado. Raccolta di firme contro l’incuria

Proteste e comitato in prima linea per il degrado al parcodel Bondano."Il Parco Bondano, un tempo cuore pulsante della vita cittadina, è oggi un luogo segnato dal degrado e dall’abbandono. Dove una volta si sentivano le risate dei bambini e il vociare delle famiglie, ora si trovano altalene arrugginite, scivoli rotti e rifiuti abbandonati".

A denunciare questa situazione è il comitato civico ’Tra la gente’, guidato da Stefano Pucci, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini per puntare i riflettori su una condizione ormai insostenibile e per combattere in degrado che da tempo insiste nella zona. "Passeggiando per il parco è impossibile ignorare lo stato di incuria in cui versa – dichiara Stefano Pucci –: giochi pericolosi, cestini stracolmi, vialetti pieni di vetri e un sistema di illuminazione fatiscente. In alcuni punti, i cavi elettrici scoperti rappresentano un rischio concreto per chi frequenta l’area, soprattutto per i bambini che dovrebbero giocare in completa sicurezza. Per non parlare del cartello pubblicitario posizionato in modo inadeguato, che ostacola l’accesso al parco, in particolare alle persone disabili - afferma Stefano Pucci, portavoce del comitato –. Oggi è diventato un simbolo di abbandono e di degrado".

Da qui il Comitato ha una serie di richieste da porre al Comune. La nostra richiesta al Comune è chiara: servono interventi urgenti per garantire decoro, sicurezza e accessibilità." E chiede: ripristino delle aree gioco, con attrezzature sicure e a norma; manutenzione degli impianti elettrici, per rendere l’illuminazione sicura e funzionale; potenziamento del servizio di pulizia, con l’introduzione della raccolta differenziata; una recinzione per proteggere i bambini e regolare gli ingressi. Per sostenere la causa, il comitato ha avviato una petizione che raccoglierà firme fino alla fine del mese. Le richieste saranno poi presentate al Comune. Inoltre, il comitato ’Tra la gente’ ha chiesto un incontro urgente con l’amministrazione comunale. "Il Parco Bondano deve tornare a essere un bene comune e motivo di orgoglio per la città," dichiara Pucci. "Se non arriveranno risposte, non escludiamo manifestazioni e altre iniziative pubbliche."