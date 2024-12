’Boccetta’, festa grande per la riapertura da parte dei giovani

Giovani in festa per la riapertura della ’Boccetta’, antica cantina nel cuore del paese di Forno che si rinnova con il circolo Arci XIII Giugno. Da dietro quel bancone tante persone si sono succedute negli anni sempre sotto... l’egida della bandiera rossa. La ’Boccetta’, inizialmente, era punto di ritrovo per cavatori, lizzatori e anarchici del paese che in quel piccolo ambiente condividevano vino, caffè, fumo, partite a carte e discussioni a non finire. Fedele alle sue radici antifasciste, fu sede del Pci prima che, nel 1948, venisse accolta nella sala lato mare della Casa Socialista. La ’Boccetta’ restò comunque la ’cantina con la bandiera rossa’. In seguito è diventata sede del circolo di Rifondazione Comunista e poi dimora del circolo Arci XIII Giugno. Dopo un periodo di pausa, l’Arci ha riaperto i battenti allargando al gruppo ’Fanti Valenti’ e la ’Boccetta’ ha ripreso la sua attività sotto un’altra formula, trasformata in centro culturale – si trova su tutti i principali social – con un piccolo archivio che riguarda la storia del paese e soprattutto la memoria dell’eccidio nazifascista del 13 giugno 1944. Con lo slogan "Non c’è lotta senza allegria" e una ventata giovanile è stata inaugurata la ’Boccetta’ come da tradizione: socialità, aggregazione e memoria. Tante le iniziative che i giovani del direttivo hanno in programma.

Angela Maria Fruzzetti