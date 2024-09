Bisciotti entra in casa Inter: è il nuovo medico dell’Under 18

Il giovane ortopedico Pontremolese, Andrea Bisciotti (nella foto), che già presta sevizio all’Ospedale Humanitas di Milano nell’equipe del Professor Piero Volpi (Responsabile medico dell’FC: Internazionale), è in questi giorni entrato a far parte della grande "famiglia Inter": Andrea, infatti, è stato scelto come medico delle squadre Under 18 dell’Inter. Il suo viaggio nel mondo del calcio "che conta" è iniziato subito con una trasferta intercontinentale a Shangai, dove la squadra Under 18 ha partecipato ad un torneo che l’ha vista finalista contro il Real Madrid. Andrea è anche impegnato, nella veste di ortopedico di riferimento, presso il Kinemove Rehabilitation Center di Pontremoli, da sempre un centro di eccellenza nella riabilitazione dello sportivo.

Il giovane medico potremolese è balzato alle cronache, inoltre, per essere stato paparazzato quest’estate con la nota influencer Chiara Ferragni, dopo la separazione dal marito Fedez.

Bisciotti, che ora è a New York per un mese di specializzazione sulla chirurgia del ginocchio nella prestigiosa Clinic of Special Surgery di Manhattan, e che abbiamo raggiunto telefonicamente, ci ha parlato in termini molto positivi di questa sua nuova esperienza con il team di Benito (Benny) Carbone, all’interno del quale ha trovato un alto livello professionale ed umano. Ma soprattutto Andrea ci ha confessato che, oltre che essere ovviamente onorato per il prestigio dell’incarico, è felice di essere entrato a far parte della grande "famiglia Inter" che da sempre ha seguito sin da bambino, in quanto quest’ultima ha da sempre fatto parte della "sua famiglia".

In altre parole, per chi lo conosce, una vera e propria scusando la ridondanza … questione di famiglia!

Enrico Baldini