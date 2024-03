Biosfera, parte il “Network dei Ristoranti”

Un concorso enogastronomico e un ciclo di seminari formativi gratuiti attraverso cui la Riserva della Biosfera Appennino tosco-emiliano stimola le imprese ristorative a qualificarsi anche in termini di performance ambientali. Iniziative che saranno spiegate martedì nel webinar dedicato al “Network dei Ristoranti della Biosfera”. I ristoranti che aderiranno al network, saranno valorizzati dalla Riserva della Biosfera, sia tramite i suoi strumenti di comunicazione, sia mediante del materiale comunicativo. L’adesione al network è gratuita, ma il ristorante che vuole aderire deve garantire di corrispondere a quattro criteri: avere sede in uno degli 80 Comuni della Riserva, ideare un “Piatto della Riserva della Biosfera”, sempre presente in menù, in cui l’ingrediente principale sia un prodotto DOP, IGP, Presidio Slow Food, attuare criteri basilari di sostenibilità nella gestione dell’attività, aver seguito almeno una iniziativa formativa. Il primo ciclo di 6 seminari formativi on-line si svolgerà tra fine marzo e fine maggio (iscrizione su http://tinyurl.com/mrypd59s, info [email protected]).

I ristoranti che aderiranno al “network dei Ristoranti della Biosfera” potranno anche partecipare alla quarta edizione del concorso enogastronomico “Upvivium – Biosfera gastronomica”, che vede sfidarsi, a livello nazionale, ristoranti di 6 Riserva della Biosfera Mab Unesco italiane. Oggetto del concorso sarà un "piatto a Km0" (con carboidrati, proteine e vitamine), accompagnato da "una bevanda" (vino, birra, succhi …) altrettanto a filiera corta. Il piatto in concorso deve contenere carboidrati (pasta, riso, patate, polenta, cereali,…), proteine (carne, pesce, formaggi, legumi,…) e vitamine (verdure, frutta, funghi,…).

Il webinar per i dettagli si svolgerà martedì dalle 16 alle 17,30. Iscrizione su http://tinyurl.com/mrypd59s