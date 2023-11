"Biblioteca in regola. Lavori secondo i tempi"

"Il cantiere della biblioteca a Marina è partito lo scorso ottobre. Il consigliere Massimiliano Manuel fa solo propaganda". Senza tanti giri di parole l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni risponde all’attacco del consigliere di Fratelli d’Italia, dove sosteneva che "i lavori sarebbero dovuti partire a settembre ma di fatto il cantiere non è ancora aperto". Ma l’assessore non ci sta perché " il consigliere avrebbe potuto informarsi con gli uffici, o anche con me, per avere tutte le informazioni corrette visto che in queste settimane i lavori si sono concentrati sulla parte retrostante rispetto alla strada, separata da una parete di cartongesso rispetto a quella dove sono conservati libri e arredi – spiega in una nota l’assessore Guadagni -. In particolare la ditta in queste settimane si è occupata di sistemare la copertura, completare l’allargamento della sala studio e altri piccoli interventi tanto che possiamo dire come quasi tutte le opere di muratura siano praticamente concluse. Ad oggi restano da fare altri lavori tra cui la posa di un nuovo pavimento, la rasatura delle pareti e intervenire sulla parte impiantistica".