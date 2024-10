Biblioteca e palazzetto dello sport. Lavori ultimati entro la fine dell’anno

di Daniele Rosi

Passi avanti importanti per la riapertura della biblioteca di Marina. La conferma in consiglio comunale dall’assessore Gea Dazzi in risposta a un’interrogazione del consigliere della Lega Andrea Tosi per aggiornamenti sulla tanto attesa riapertura. "Il degrado dilaga nell’area – ha sottolineato Tosi – e non va bene se pensiamo all’importanza che quel luogo riveste per i giovani, che possono avere un centro culturale importante. Arrivano segnalazioni di persone dentro e luci accese. Secondo l’amministrazione doveva riaprire un anno fa e le persone ora vogliono chiarimenti". L’assessore Dazzi ha garantito che entro fine anno la biblioteca sarà riaperta. In corso le verifiche sugli impianti di condizionamento oltre alla predisposizione per l’acquisto di nuovi mobili per cercare di rendere il luogo confortevole. Prevista anche una sistemazione dello spazio esterno alla biblioteca.

Procedono nel frattempo i lavori al palazzetto dello sport di Avenza compreso un sopralluogo al tetto a causa delle infiltrazioni d’acqua segnalate ultimamente anche via social. A fare il punto l’assessore Lara Benfatto, intervenuta in consiglio dopo alcuni chiarimenti sul tema chiesti dal consigliere Simone Caffaz. "I lavori non sono conclusi – ha spiegato Caffaz – e risultano infiltrazioni, umidità, muffa, cattivi odori nei bagni e spogliatoi non accessibili. Si vocifera di un uso promiscuo dei bagni, usato anche dagli operai e non solo dagli sportivi".

Sul palazzetto l’amministrazione, consapevole dei lavori nei mesi estivi, aveva organizzato una riunione con le società sportive per condividere l’idea di usare una porzione dei padiglioni Imm per svolgere attività sportiva da settembre alla metà di ottobre.

"Dopo quella data – ha spiegato Benfatto - si è trovata la modalità di far rientrare le società sportive nel solo campo da gioco, per evitare che perdessero giorni di allenamento, sottoscrivendo un verbale di coordinamento con i comportamenti da tenere nel campo e nei servizi igienici, col divieto di accedere alle zone di cantiere". Il palazzetto al momento è oggetto di un completo rifacimento degli spogliatoi. La ditta sta ultimando l’installazione dei parapetti e saranno toccati anche gli impianti elettrici e di areazione. L’obiettivo è consegnare gli spogliatoi nella prima metà di novembre e dedicarsi fino a fine mese ai lavori in altra parte dell’impianto senza interferire con l’attività sportiva.

"Non vi è nessuna promiscuità tra atleti e operai – ha aggiunto Benfatto - perché i lavoratori hanno i loro servizi igienici e le pertinenze sono state ben distinte. Le infiltrazioni nel tetto sono problematiche note che si presentano da anni ed è nostra intenzione intervenire in maniera definitiva. E’ già previsto un sopralluogo della copertura per verificarne le condizioni e programmare gli interventi necessari".

Infine, sempre in tema sport, c’è un piccolo aggiornamento sull’area disabili allo stadio cittadino. A chiedere novità il consigliere Massimiliano Bernardi, da tempo in prima linea sull’argomento. "Approfittando della prossima pausa di sospensione del campionato – ha spiegato l’assessore Elena Guadagni – procederemo con un nuovo basamento e nuova copertura in acciaio per l’area disabili. Sarà un’area decorosa e adeguata alle normative".