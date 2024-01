Benvenuto 2024. Nel nome di Kayra . È lei la prima bimba nata nel nuovo inizio

La notte più lunga dell’anno è trascorsa senza particolari incidenti. Al pronto soccorso, fonti dirette, fanno sapere che non si è recata nessuna persona ferita dai petardi. Un buon inizio d’anno quindi, che fa ben sperare per i prossimi mesi. A farne le spese maggiormente sono stati gli amici animali: sfortunatamente c’è chi ha ignorato i consigli del Comune di Massa per evitare che cani e gatti si spaventassero e si è scatenato con i botti di fine anno. Nella mattinata di ieri sono stati in molti a denunciare il fatto che il proprio animale fosse scappato dal giardino o dal garage, spaventato per i forti rumori.

I sanitari sono stati impegnati in questi ultimi due giorni in avvenimenti più lieti. A Massa è una femmina l’ultima nata del 2023: si chiama Maddalena ed è figlia di Sara Carbone e Niccolò Marras. Il parto è stato spontaneo, alla nascita Maddalena pesava 3,668 chilogrammi. È venuta alla luce alle 13,41 del 31 dicembre. A Massa nell’anno che si è appena concluso ci sono stati 1229 parti per 1239 nati (compresi parti all’Ospedale del cuore), un dato in aumento rispetto al 2022, quando i parti erano stati 1184.

La prima nata del 2024 si chiama Kayra, venuta al mondo alle 2,17 del primo gennaio. La piccola sesa 3,934 chilogrammi, venuta da un parto spontaneo, ed è figlia di Alice Maggiore e di Mahmoud Hamdi Amin Abouelhassan. La mamma è nativa di La Spezia e residente nella città ligure. Il papà invece è di origini egiziane. Le piccole nate, insieme ai loro familiari, sono adesso circondate dall’affetto dei parenti e del personale che le ha seguite durante le ore precedenti le liete novelle.