Benedetti grande escluso "Ballottaggio? Mi astengo"

"Al ballottaggio mi asterrò. Abbiamo una coerenza: preferisco perdere che andare con chi abbiamo contrastato nel corso di queste settimane". A parlare è Stefano Benedetti, ex presidente del consiglio comunale che si vede fuori da palazzo civico dopo 26 anni di storia politica. "Il risultato per la lista non è stato bruttissimo: lo scontro ora sarà Persiani con la Lega e Ricci con Pd. Per quanto mi riguarda, a livello personale e dei miei elettori io mi asterrò al ballottaggio, mai voterò Persiani: lo abbiamo sfiduciato per incapacità politica con gravi motivazioni politiche, abbiamo convinto le persone a votare a favore di Guidi, non credo sia corretto e rispettoso nei loro confronti cambiare le carte in tavola. Come associazione ’Massa città nuova’ e a livello personale non lascio spazio a nessuno accordo o apparentamento che potrebbe essere pericoloso dal punto di vista elettorale, vedi Carrara. Un accordo fatto con chi abbiamo contrastato solo per avere poltrone, credo sia poco dignitoso, serve dignità umana".