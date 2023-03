Benedetti contro tutti "Intervenga Marco Stella"

MASSA

Che collocazioen avrà Forza Italia. La domanda è di Stefano Benedetti, ex presidente del consiglio comunale, ex dirigente di Forza Italia, il quale chiede al coordinatore regionale Marco Stella unserio intevento sulla politica cittadina. In un lungo comunicato Benedetti parla di "una situazione del Centro Destra paradossale". Si riferisce "all’accordo elettorale fra Persiani e Azione di Calenda. Tutti gli accordi firmati dall’ex sindaco sono conla a sinistra, come Articoloprimo con Simone Ortori. Persiani non è più il candidato del centro destra, ma di una coalizione che è un minestrone con Lega in testa e nella coda comunisti stantii e superati. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli elettori della Lega di Nicola Pieruccini che con grande coerenza ha avallato a Massa l’accordo tra la Lega e forze di estrema sinistra".

Da Persiani, Benedetti passa a Mallegni. "Il rinnovamento di Forza Italia è partito con La sostituzione di diversi coordinatori regionali che non hanno saputo creare strategie vincenti. Mallegni ha distrutto l’organizzazione di FI, allontanando e cacciando i fondatori del partito, nel tentativo di sostituirli con soggetti provenienti dal Pd. A Massa l’uomo di punta di Mallegni è Emanuele Ricciardi un ex dirigente del Pd obbligato a suo tempo dai compagni a dimettersi per aver procurato solo danni politici ed elettorali". Da qui l’invito a "sostituire Ricciardi con un commissario che, rappresenti tutti coloro che militano in FI. Dobbiamo riaprire subito – conclude Benedetti – un dibattito interno che coinvolga il nuovo coordinatore regionale Marco Stella".