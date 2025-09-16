L’Italia sia solida con la Nato

16 set 2025
ALESSANDRA POGGI
Cronaca
Battilana dimenticata. Tosi chiede interventi

Il consigliere della Lega presenta un’interrogazione con cui sollecita rimedi "Trascurati il decoro urbano, la sicurezza e la manutenzione dei canali" .

Andrea Tosi con il residente Riccardo Bertoloni (a sinistra). durante il sopralluogo

Andrea Tosi con il residente Riccardo Bertoloni (a sinistra). durante il sopralluogo

Il consigliere comunale della Lega Andrea Tosi dopo un sopralluogo a Battilana nel prossimo consiglio comunale presenterà un’interrogazione per chiedere interventi immediati. Sono anni che i residenti lamentano abbandono e degrado, ma ad oggi non sono previsti interventi sulla frazione. Durante la sua visita Tosi si è incontrato con il residente Riccardo Bertoloni, da anni impegnato in una battaglia per ridare decoro a Battilana.

"Strade in condizioni disastrose, detriti che restringono la carreggiata, pulizia che latita, una scuola chiusa e lasciata marcire - scrive il consigliere Tosi -, problemi idraulici e nessun luogo pubblico di aggregazione. Battilana è una frazione completamente dimenticata". Tosi annuncia con queste parole il suo intervento "molto articolato", che rivolgerà alla sindaca Serena Arrighi e alla sua giunta per denunciare la situazione di Battilana. "Questa zona ha un potenziale enorme – prosegue Tosi – è immersa nel verde, tranquilla, con scorci bellissimi e un’identità forte. Ma chi ci vive si sente abbandonato. Non è una questione politica, è una questione di dignità. A Battilana mancano interventi minimi di decoro urbano, sicurezza e manutenzione. In via Parmignola la carreggiata è ridotta da accumuli di detriti mai rimossi. In via Fossa Maestra ci sono rifiuti e criticità idrauliche preoccupanti. Alcune aree non hanno nemmeno la fognatura. E la struttura dell’ex scuola, che un tempo era il cuore della comunità, oggi è solo un simbolo dell’abbandono."

Tosi mette in evidenza che basterebbero pochi interventi mirati per migliorare sensibilmente la qualità della vita dei residenti, come: "Recuperare l’ex scuola, sistemare le strade, ripristinare la pulizia, garantire l’illuminazione e l’accesso dei mezzi pesanti. Sono cose semplici, ma servono volontà e attenzione. Ringrazia anche Riccardo Bertoloni - conclude il consigliere di opposizione - che da tempo, con costanza e serietà, porta all’attenzione della stampa e delle istituzioni i problemi della frazione. La politica dovrebbe partire da qui, dai territori dimenticati, dalle voci inascoltate. Battilana non può e non deve restare invisibile".

