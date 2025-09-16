Battilana dimenticata. Tosi chiede interventi

Il consigliere comunale della Lega Andrea Tosi dopo un sopralluogo a Battilana nel prossimo consiglio comunale presenterà un’interrogazione per chiedere interventi immediati. Sono anni che i residenti lamentano abbandono e degrado, ma ad oggi non sono previsti interventi sulla frazione. Durante la sua visita Tosi si è incontrato con il residente Riccardo Bertoloni, da anni impegnato in una battaglia per ridare decoro a Battilana.

"Strade in condizioni disastrose, detriti che restringono la carreggiata, pulizia che latita, una scuola chiusa e lasciata marcire - scrive il consigliere Tosi -, problemi idraulici e nessun luogo pubblico di aggregazione. Battilana è una frazione completamente dimenticata". Tosi annuncia con queste parole il suo intervento "molto articolato", che rivolgerà alla sindaca Serena Arrighi e alla sua giunta per denunciare la situazione di Battilana. "Questa zona ha un potenziale enorme – prosegue Tosi – è immersa nel verde, tranquilla, con scorci bellissimi e un’identità forte. Ma chi ci vive si sente abbandonato. Non è una questione politica, è una questione di dignità. A Battilana mancano interventi minimi di decoro urbano, sicurezza e manutenzione. In via Parmignola la carreggiata è ridotta da accumuli di detriti mai rimossi. In via Fossa Maestra ci sono rifiuti e criticità idrauliche preoccupanti. Alcune aree non hanno nemmeno la fognatura. E la struttura dell’ex scuola, che un tempo era il cuore della comunità, oggi è solo un simbolo dell’abbandono."

Tosi mette in evidenza che basterebbero pochi interventi mirati per migliorare sensibilmente la qualità della vita dei residenti, come: "Recuperare l’ex scuola, sistemare le strade, ripristinare la pulizia, garantire l’illuminazione e l’accesso dei mezzi pesanti. Sono cose semplici, ma servono volontà e attenzione. Ringrazia anche Riccardo Bertoloni - conclude il consigliere di opposizione - che da tempo, con costanza e serietà, porta all’attenzione della stampa e delle istituzioni i problemi della frazione. La politica dovrebbe partire da qui, dai territori dimenticati, dalle voci inascoltate. Battilana non può e non deve restare invisibile".