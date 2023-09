Barca incagliata sulla spiaggia, ore per rimuoverla

Sulla battigia sotto gli occhi increduli dei bagnanti. E’ successo ieri a Marina di Carrara, all’altezza di Fossa Maestra, quando una barca a vela di 10 metri, a causa della corrente si è ritrovata con la deriva nella sabbia. Stava navigando l’equipaggio, in un sabato di sole e vento adatto per quello che doveva essere un bel giro di relax con rotta parallela alla costa, vento al traverso, tutti i requisiti per una bella giornate in mare.

Ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, la corrente fa da maestra e dirige l’imbarcazione verso la battigia. Sconosciute le cause di come il timoniere si sia ritrovato in quella situazione e del perché non sia riuscito ad evitare l’incaglio. Intanto sulla spiaggia sono partite le segnalazioni alla redazione in particolare diversi video che ritraevano il mezzo a pochi metri da terra con qualcuno che ha provato a dare una mano per disincagliarlo. E’ stato necessario l’intervento di un rimorchiatore che ha tirato la barca per diverse ore e di un gommone che l’ha spinta lateralmente. C’è anche chi in una giornata negli stabilimenti del litorale ha lamentato il rumore dei motori che per diverso tempo si sono adoperati per liberare l’imbarcazione.