Bando per la rinascita della ’Tuga’. Il ristorante in gara per tre anni. Grande interesse di chef e gestori

Tante telefonate e interessei per ridare nuova vita alla Tuga. La notizia di un bando pensato ad hoc per un gestore dello storico locale di Largo Pertini a Marina, sta riscuotendo grande curiosità, con tante domande di chiarimento che in questi ultimi giorni stanno arrivando all’Autorità portuale, che di quello spazio detiene la proprietà.

E proprio il futuro della ‘Tuga’ è stato discusso ieri nella commissione Commercio presieduta da Luca Vinchesi. Tempo fa l’Autorità portuale del Mar Ligure orientale, per permettere lo svolgimento dei lavori lungo la nuova passeggiata sul mare, aveva organizzato il trasferimento del Momento Beach dalla passeggiata ai locali della Tuga. Terminati i lavori alla passeggiata, i titolari del Momento Beach hanno così potuto tornare alle origini, lasciando liberi gli spazi della Tuga, su cui adesso si è aperta una riflessione. Un’area sicuramente interessante e appetibile, soprattutto in chiave turistica dato che il fondo è situato proprio a fianco del passaggio dei turisti delle crociere e di quanti vanno sulla affollatissima passeggiata.

Potenzialmente la ’Tuga’ potrebbe diventare la prima cartolina turistica per i crocieristi giunti in città. Per parlare del futuro dell’area, in commissione sono intervenuti al tavolo di confronto il direttore del porto Luca Perfetti a rappresentanza dell’Autorità portuale insieme al responsabile Gianvincenzo Passeggia. E proprio l’Autorità portuale ha deciso così di creare un bando ad hoc per la ’Tuga’, dedicato a chiunque fosse interessato ad allestire i locali in tempi rapidi e far sì che il fondo sia pronto entro pochi mesi, giusto in tempo per la nuova stagione estiva. Il bando dovrebbe essere pronto per la fine di febbraio e per adesso, ancora prima che sia stato ufficialmente aperto il ‘contest’ , sono già molti gli interessamenti arrivati all’Autorità portuale. "Vorremmo che quel luogo diventasse un presidio di legalità - ha spiegato Perfetti - considerato che fino ad alcuni anni fa la zona era buia e degradata. Il locale non necessita di particolare manutenzione, visto che fino a poco tempo fa ospitava provvisoriamente il Momento Beach. Dentro è presente un bel forno, e per chi subentra sarà sicuramente un vantaggio. Si tratta di un fondo che sarà disponibile per massimo tre anni, perché con i lavori del lotto 3 l’area sarà destinata a cambiare e a ospitare un nuovo cantiere".