Bando Erogazioni 2025: 250mila euro per progetti sostenibili da Fondazione Marmo

Progetti destinati al territorio per 250mila euro, con modalità più semplici e metodi digitali per fare domanda. Sono le novità del Bando Erogazioni 2025, il principale strumento con cui Fondazione Marmo conferisce contributi per la realizzazione di progetti e attività proposte da istituzioni e associazioni pubbliche o private, senza scopo di lucro, finalizzati allo sviluppo sostenibile e alla promozione del territorio, alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e all’implementazione dei servizi per la comunità.

Il bando, giunto alla quarta edizione, sarà pubblicato dal 16 dicembre sul sito dell’ente www.fondazionemarmo.it. C’è tempo fino al 16 gennaio per presentare domanda, esclusivamente attraverso il form on line. "La digitalizzazione dell’invio delle domande di contributo semplifica le procedure – afferma la presidente di Fondazione Marmo, Bernarda Franchi - rendendo la modalità più pratica e veloce e più diretto il rapporto tra la Fondazione e il soggetto proponente, che dispone di uno spazio in cui caricare il progetto e la documentazione accessoria e dove in seguito verrà gestita la rendicontazione".

Il Bando Erogazioni è lo strumento con cui Fondazione risponde alle esigenze espresse dal territorio attraverso le proposte di associazioni e realtà che lo animano e supporta la progettualità spontanea in collaborazione con le istituzioni, seguendo obiettivi condivisi, primi fra tutti il benessere della comunità, lo sviluppo sociale economico e culturale del territorio di Carrara. Quattro sono le linee di intervento: istruzione e formazione, valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio, salute sociale e inclusione, civiltà del marmo.

Le azioni si traducono in cura delle fragilità economiche e sociali, potenziamento dei servizi sanitari locali, sostegno alla formazione di qualità, alla promozione delle eccellenze; supporto alle iniziative culturali, artistiche e di tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo dell’ambiente e del patrimonio materiale e immateriale locale che siano in grado di innescare processi positivi a beneficio della comunità. La Fondazione valuterà le richieste di contributo tenendo conto della capacità del progetto di avere un reale impatto sul territorio e la comunità, di innescare processi innovativi e condivisi di rigenerazione e cura del tessuto sociale e del patrimonio e di dare risposta ad esigenze diffuse.

Una particolare attenzione è dedicata alla coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. L’elenco dei beneficiari e l’ammontare del contributo assegnato sarà reso pubblico tramite gli organi di stampa locale, l’inserimento nel bilancio sociale e nel sito Internet della Fondazione. Le risorse assegnate dovranno necessariamente essere utilizzate nel corso del 2025.