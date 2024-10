Bancarella della Cucina. Racconti di vita e gusto

Libri e gastronomia diventano una coppia vincente per assaporare pienamente sempre nuove emozioni in cui palato e racconto trovano una sintesi non solo godereccia, ma anche spirituale. Le storie di gola,seduzione e fantasia funzionano sul piano editoriale. Lo dimostrano le vendite dei libri che hanno guadagnato la prestigiosa fascetta del Premio Bancarella della Cucina, giunto alla 19ª edizione. Il contest è nato per valorizzare civiltà e cultura della tavola e per divulgare e promuovere il ricco patrimonio enogastronomico.

La cerimonia di proclamazione del libro vincitore oggi alle 16.30 a Palazzo Dosi Magnavacca. In finale sono arrivati ’A sentimento. La mia cucina libera, sincera, selvaggia’ di Davide Nanni (Mondadori), ’Cucina aperta’ di Tommaso Melilli (66thand2nd), ’Cucina vegetale che spacca Sapori e profumi dall’Italia e dal mondo’ di Annalisa Chessa (Gribaudo), ’De gustibus Sul gusto negli esseri umani e negli altri animali’ di Gabriella Morini e Davide Risso (Topic), ’La cucina per tutti di Casa Pappagallo. Primi, secondi, dolci irresistibili in oltre 100 ricette da leccarsi i baffi’ di Luca Pappagallo (Vallardi). Condurrà la presentazione l’attrice Giovanna (Giò) Di Sarno che racconterà il viaggio tra le ricette della cucina tradizionale e regionale di Nanni e Pappagallo, quella storica di Melilli, il ’veganesimo’ di Little Vegan Witch, Annalisa Chessa, quella ancestrale e scientifica di Gabriella Morini ed infine la cucina universitaria, chimica, di Spisni.

I sei autori, presenti a Pontremoli, riceveranno la statuina del Libraio con la gerla, simbolo dei librai indipendenti che diffusero la cultura in tutto il mondo e riconoscimento dovuto ai vincitori del Premio Selezione. Il programma delle manifestazioni collaterali prevede questa mattina alle 10.30 a palazzo Dosi Magnavacca la presentazione del libro di ricette di Niccoletta Lazzeroni dal titolo ’E’ spe-cia-le ! Io cucino lunigianese’ (Carte Amaranto) che contiene storie di cucina locale e segreti sui fornelli. Nelle piazze storiche a fare da corona al Bancarella della Cucina arrivano le ’Delizie di Lunigiana’, rassegna, degustazione e vendita dei prodotti tipici, organizzata dalla Pro Loco - Borgo del Piagnaro ’Mani e Menti’ col patrocinio del Comune e della Pro loco di Pontremoli. Ci sarà anche una rappresentazione della cottura nei testi di torte e testaroli. Per un percorso del gusto tra i sapori di Lunigiana sono previsti assaggi, degustazioni, vendita di prodotti tipici. Il libro vincitore sarà votato da 80 giurati di cui 60 librai indipendenti e da 20 operatori del settore enogastronomico.

